Oportunidad en salud para Roca: propuesta para cambiar la historia del infarto en la zona

Por Sonia Costantini (*)

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad en el mundo y en Argentina. Se estima que en nuestro país la incidencia anual del Infarto Agudo de Miocardio (IAM) es de 24,5 por 10.000 habitantes, aunque se piensa que el número de IAM podría ser aún mayor.



Los resultados de las encuestas realizadas en Argentina muestran un país con un sistema de salud muy fragmentado y atomizado, con enormes diferencias en los grados de complejidad y calidad de atención de los diferentes centros y sin un trabajo conjunto con las autoridades sanitarias para desarrollar redes de acuerdo a la realidad de cada región.

En Río Negro, posiblemente, las grandes distancias entre los diferentes centros, la atomización, la falta de redes de atención, la falla en la implementación de guías de práctica clínica para el tratamiento temprano de reperfusión en pacientes infartados, la falta de entrenamiento y la falta de articulación entre los centros públicos y privados hacen que los tiempos de demora a la atención sean prolongados y la apertura (o reperfusión) de la arteria responsable del infarto sea tardía.



Dentro de los tratamientos más recomendados, la angioplastia primaria (ATCp) o dilatación de la arteria responsable del infarto por cateterismo es la mejor terapéutica posible, siempre y cuando se realice antes de los 120 minutos. Si la demora supera las 2 horas, el mejor tratamiento ya no puede aportar el beneficio esperado.

En Argentina, menos de la mitad de los pacientes reciben una terapia de reperfusión en los tiempos adecuados.

En mi tesis de la carrera de Economía y Gestión en Salud, obsesionada por este problema, detallé la imperiosa necesidad de una Articulación Público-Privada (APP) en el marco de una red organizada para darle las mejores opciones a los pacientes que cursan esta enfermedad.

Al igual que sucede en otras provincias del país, aquí el sistema de salud pública tiene poca o nula integración con otros sectores, los cuales, a su vez, tienen diferentes grados de complejidad, calidad, grados de organización y de recursos para establecer un correcto diagnóstico y tratamiento en este grupo de pacientes. Los centros de hemodinamia que se encuentran en el Alto Valle son privados y están concentrados en las ciudades de mayor número de habitantes, sin una red de atención articulada con los hospitales públicos que priorice el tiempo al tratamiento. Sumado a esto existe falta de coordinación entre los distintos niveles y lugares de atención, se duplican servicios, infraestructura, existe capacidad instalada ociosa y se prestan servicios en lugares que no son los adecuados para el nivel de patología y/o complejidad.



¿Qué es y cómo funcionan las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)?

Son “redes de organizaciones que prestan o hacen arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que están dispuestas a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve”. Como se lee, no distingue quien forma parte de la red ni la limita; esto implica que no solo la salud pública debería integrarla y no requiere que los servicios que la componen sean de una única propiedad.



En Argentina se viene planteando la necesidad de conseguir mayor cobertura, calidad, eficiencia y justicia en el acceso a la salud con una APP bajo una decidida intervención del Estado.



Para lograr una buena integración a través de redes de APP deberían conocerse las necesidades y ofertas disponibles por localidades o regiones, para fortalecer la capacidad de respuesta, reduciendo las barreras geográficas, temporales y económicas. En Argentina hay poca experiencia en el desarrollo de programas basados en redes de derivación para la atención y reperfusión temprana del IAM. Algunos ejemplos pueden verse en Rosario y en el Hospital del Cruce en Buenos Aires pero es solo para pacientes sin cobertura social (que son el 32% de la población).

Si planteamos una red en Roca, eligiendo la ATCp como estrategia principal una vez realizado el diagnóstico, la derivación del paciente debe ser inmediata al centro con servicio de hemodinamia más cercano, sin detenerse en hospitales públicos o centros de menor complejidad, siempre y cuando la posibilidad de acceder a esta prestación sea en menos de 120 minutos desde el primer contacto médico.

La creación de estas redes de atención necesita del esfuerzo conjunto entre profesionales sanitarios de diferentes especialidades, de la administración sanitaria con competencias en organización asistencial y del apoyo político. Sin esta colaboración conjunta, la creación, funcionamiento, mantenimiento y evaluación de la red es inviable.



Este es el desafío y Roca puede convertirse en la ciudad de vanguardia para esta transformación porque tiene los centros privados con hemodinamia, el SEM, los recursos humanos y la tecnología para cambiar la historia del infarto en la ciudad y en la zona. Este es un duro desafío del que todos podemos ser protagonistas.

(*) Especialista en Cardiología. Magister en Economía y Gestión en Salud. MP 2610