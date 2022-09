Por Gustavo Dousdebés – Especial para “Río Negro”

¿Puede el lugar en el que vivimos influir en la capacidad creativa?

La respuesta es “sí”.

Porque hasta nuestros genes son modificados por el ambiente. La corriente que estudia esto se llama epigenética. Me lo explicó una genetista que conocí un vez, con un ejemplo muy claro. Me dijo: “Si Einstein hubiera nacido en medio de la montaña y lo único que hubiera hecho en su vida era hachar leña, seguramente no hubiera descubierto la teoría de la relatividad. Tal vez sería bueno acomodando leña pero seguramente no en las matemáticas”.

¿A dónde voy con todo esto? A nuestro lugar. A Roca, al valle de Río Negro, si queremos ser más amplios. Creo que hay un gen creativo en la zona, y que seguramente tenga que ver con eso. Porque vivimos en un gran lugar para vivir, que nos da otros tiempos que las grandes ciudades a veces no dan, que nos permite vivir experiencias distintas. Y la creatividad siempre se nutre de las experiencias. No creo que nadie se haga más creativo leyendo un libro de “Las cinco claves para ser creativo”. Pero estoy seguro de que conocer lugares, escuchar distintas músicas, leer distintas historias, observar con detenimiento las cosas que otros dejan pasar, son cosas que posiblemente alimenten más la creatividad.



Y con esto no digo que no haya creativos en las grandes ciudades, en efecto los hay, y de los mejores del mundo. Pero justamente esos mejores, y doy fe porque a muchos los conozco, se nutren de ir a lugares que no salen en la tele, donde hay gente común, donde pasa la vida de verdad. Y no es que lo otro no importe, pero lo otro hoy está al alcance de todos. Todos podemos ver la última película que se estrenó en Buenos Aires, o hasta ver obras de teatro on-line. O referenciarnos con los mejores artistas, escritores y publicistas del mundo. Pero yo, personalmente creo que la creatividad está en observar la vida común, tenerla cerca, tener el tiempo para analizarla y pensarla, y buscar qué es lo que realmente conmueve a la gente. Qué es lo relevante para las audiencias, y desde ahí pensar ideas-historias-publicidades-aplicaciones-productos, que lleguen a tener aceptación masiva.

Hay algo en el corazón de la ciudad que late hacia la creatividad, y es por ese lado que también se crece”. Gustavo Dousdebés especialista en publicidad y marketing.

Por eso creo que la región tiene potencial (hoy más que nunca que el trabajo remoto permite exportar conocimientos con mayor facilidad), para ser un polo creativo. Por eso empezamos a ver cada vez más expresiones de ello con pymes que exportan conocimiento y se asientan en el canalito, o en la cordillera. Por eso lugares como el IUPA, atraen cada vez a más chicos a inclinarse por el arte. Por eso cada vez más jóvenes estudian en universidades de la región en lugar de irse afuera. Y también por eso tal vez, decidí después de mucho tiempo emprender con una agencia propia, y potenciar la comunicación de las empresas de la zona, además de seguir trabajando como creativo de contenidos para afuera.

Por todas esas razones creo que Roca tiene ese algo que a veces necesita la creatividad para crecer. Hay algo en el corazón de la ciudad que late para ese lado. Hay sangre y hay ganas, y la creatividad no necesita mucho más que eso.

Curriculum Vitae



Gustavo Dousdebes es redactor publicitario y director creativo. Este año, la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión (Aptra) premió con el Martín Fierro el spot “Infinia, nueva fórmula”, publicidad que este roquense concretó para YPF desde la agencia Liebre Amotinada. En 2018 ganó otro Martín Fierro por el spot “El vino, la primera red social”, producido para el Fondo Vitivinícol de Mendoza. Clientes: YPF, Calf, CAFI, CIATI, LP y Mocciola, entre otras.

(*) Socio y Director General Creativo en OPEN SUR MARKETING.