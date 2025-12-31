Año Nuevo en Bariloche: cenas gourmet, precios y festejos populares para recibir el 2026

Bariloche se prepara para recibir el año con gran cantidad de turistas y egresados y, las propuestas gastronómicas abundan en las redes sociales. La oferta gourmet incluye llamativos platos regionales que arrancan de los 90 mil pesos hasta los 180 dólares.

Rillete de trucha, paté de hígado y hongos de pino, ahumados patagónicos, empanadas de cordero cortadas a cuchillo, tartar de trucha y jugo de rúcula, solomillo wellington con jamón de jabalí y puré de papas trufado y yemas. El abanico es de lo más amplio y para todos los gustos. En el Centro Cívico, en cambio, habrá foodtrucks con hamburguesas, pizzas, empanadas y panchos.

“Te invitamos a vivir una experiencia única, íntima y sensorial, donde la gastronomía, la música y el espíritu de la Patagonia se encuentran para despedir el año y abrir un nuevo comienzo”, propone un restaurante ubicado en el kilómetro 12.900 de la avenida Bustillo, al oeste de Bariloche.

Jauja, ubicado en la calle Elflein al 100, ofrece “un menú de tres pasos, con bebidas y brindis, a un valor de 150 mil pesos por persona (menores de 5 a 12 años pagan 80 mil pesos; mientras que los menores de 5 años, no pagan). Ese mismo valor corresponde a la propuesta del restaurante de cocina patagónica El Mallín, en el kilómetro 11.600.

En tanto, Kilómetro 1 ofrece tres opciones con postre y mesa dulce. Incluye dos copas de vino y bebidas sin alcohol “libres”. El plato por persona cuesta 140 mil pesos, con un 50% de descuento para los menores de 12 años.

En la despedida del año, también se sumaron varios hoteles. Sheraton propone una “cena en 4 pasos” con una opción vegetariana, a 90 mil pesos por persona. Cacique Inacayal, sobre la costa del Nahuel Huapi, ofrece un menú a 180 dólares -el menú infantil ronda los 100 dólares- y, el hotel La Cascada, en el kilómetro 6, proponer comer por 150 dólares.

El hotel Hampton by Hilton ofrece un menú a 120 mil pesos y, la cena en Modo Bar, en el kilómetro 1 de avenida Pioneros, está a 95 mil pesos (con descuentos del 50% para los menores de 12 años).

El restó de vinos TRE, en el centro de Bariloche, ofrece dos opciones de menúes por 150 mil pesos. Y el restaurante Las Morillas, en el kilómetro 7 de la avenida Bustillo, advierte “cupos limitados” y la propuesta es de 125 mil pesos por persona (menores, 50 mil).

Milvago, el local de Dina Huapi que deleita con un vermut elaborado en base a una combinación entre el vino “de cercanía” con las hierbas de la zona, como el diente de león, palo piche y paico, también se suma al listado de propuestas para recibir el año. En este caso, el valor es de 95 mil pesos por persona (con un 50% de descuento para los menores de 12 años).

Desde el Municipio de Bariloche convocaron a turistas y residentes a recibir el año a partir de las 22 en el Centro Cívico, con la presentación de Los Hienas y Mesa Midi. A la medianoche está previsto el brindis y luego, será el turno de DJ Polaco y DJ Nahue Gallegos. Al igual que en Nochebuena, habrá foodtrucks con una propuesta gastronómica más accesible. La semana pasada el encuentro reunió a unas 3 mil personas.