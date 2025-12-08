Bariloche encendió las luces de la Navidad: el festejo que es el «trampolín» al verano

Las luces del pino gigante del Centro Cívico de Bariloche se encendieron a las 22:10 ante miles de personas. Foto: Marcelo Martinez

Una vez que la Orquesta Filarmónica de Río Negro terminó su último repertorio, el público comenzó a gritar. Las cabezas giraron desde el escenario hasta la torre del Municipio de Bariloche, donde se pudo ver a Papa Noel bajando por la torre del reloj hasta el balcón que conecta al despacho del intendente. El hombre de frondosa barba blanca desapareció unos segundos hasta que nuevamente salió del palacio municipal rumbo al escenario. De pronto, se apagaron las luces y empezó la cuenta regresiva. El enorme pino de 10 metros de alto se encendió al igual que el boulevard de la calle Independencia y todos los edificios que componen el Centro Cívico.

Del mismo modo, se iluminaron los pequeños pinos dispuestos en la primera cuadra de la calle Mitre, la ornamentación de la costanera y el túnel de luces en uno de los arcos del Centro Cívico.

La Navidad en Bariloche transita su 13 edición, un festejo que logró posicionar a la ciudad como destino navideño y al que este año, se suma la ciudad de Neuquén.

después de la lluvia pasajera y la tormenta de la tarde, que no espantó al público, la cita comenzó a las 20, con la presentación de Los Rockan, una banda de música infantil que presentó un show nuevo con un repertorio navideño, versiones de villancicos clásicos y algunos temas propios y de María Elena Walsh.

Le siguió una peña folclórica con la participación de «El Grinch» que intentaba constantemente «robarse la Navidad». Por último, la Filarmónica de Río Negro ofreció un recorrido por las distintas regiones del país y un repertorio que incluye Kilómetro 11 y canciones de Soda Stéreo y Gilda, por ejemplo. En todo momento, el «grinch» intentaba desenchufar los micrófonos para impedir el show y salía a los balcones divirtiendo al público.

Cerca de las 22:10 llegó el momento más esperado y emocionante: el encendido del árbol de Navidad, ubicado junto al Monumento de Roca, en el corazón de la plaza.

Las actividades continúan a lo largo de diciembre. Del 18 al 23, los más chiquitos podrán conocer la Casa de Papa Noel y entregar su carta. Será de 17 a 21 en el Centro Cívico. Del 20 a 23 de diciembre se ofrecerá el show «El Grinch en la Aldea Navideña», de 17 a 19. Y hasta el 24 de diciembre, más de 100 emprendedores formarán parte del Mercado Navideño, con la propuesta de todo tipo de regalos, en el Puerto San Carlos.

«Como todos los años, el espíritu es que la gente vuelva a ver la Navidad con ojos de niños. Y el objetivo se cumple: los chicos quedan fascinados y los adultos se toman fotos en todos lados. No solo los turistas. Muchos barilochenses se suman a esta celebración», plantearon.

La filarmónica y otros espectáculos fueron los teloneros de papá Noel en el Centro Cívico de Bariloche. Foto. Marcelo Martinez

Florencia Balbi, una joven de Salta, se tomaba fotografías junto a sus tres amigas, en la hilera de pinos dispuestos en la primera cuadra de la calle Mitre. «Quisimos aprovechar el fin de semana largo porque habíamos venido de viaje de egresados hacía tiempo. En primavera, encontramos mucho por hacer y recorrer y si bien es caro, no lo es tanto para ser una ciudad turística», dijo.

Héctor Maranesi, un argentino residente en México desde hace cinco años, observaba el pino de Navidad desde uno de los bancos. «Vine a pasear. Hace sesenta años venía a los campamentos de Villa Mascardi. En esta oportunidad, nos encontramos con estos compañeros. Mi luna de miel también fue en Bariloche. La ciudad está muy distinta: moderna, llena de turistas, solo el Centro Cívico permanece igual. Esta onda navideña le da un toque especial», mencionó.

La Navidad en Bariloche costó 150 millones de pesos al Emprotur; el resto de los fondos provino del sector privado. «El evento es un punto de encuentro entre turismo y comunidad barilochense, pero el principal foco es hacer promoción. Es el cierre del año, pero principalmente, el inicio de la temporada de verano. Nos permite poner en agenda a Bariloche», resumió Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Bariloche. Y recordó que la Navidad «está dentro del calendario de eventos más estratégicos, junto a la Fiesta Nacional del Chocolate, la Fiesta de la Nieve y el Bariloche a la Carta».

Admitió que si bien el evento de Navidad no representa un fuerte impacto en la ocupación de Bariloche, sirve para instalar el destino en un momento en que la gente define su lugar de vacaciones.

¿Qué se espera para el verano? Lago admitió que hay expectativa por los registros históricos: «Enero supo tener un 90% de ocupación, pero los últimos dos veranos estuvimos en el 80%. La expectativa está en sostener esos valores. No se podrá determinar hasta llegada la fecha, porque el público nacional define a último momento».