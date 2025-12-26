Entre el calor y el viento, la Patagonia Norte celebró la Navidad

La Patagonia Norte recibió la Navidad con una gran amplitud térmica. En el Alto Valle, el termómetro superó los 30 grados; Viedma y Las Grutas registraron temperaturas de 25 grados y Bariloche apenas alcanzó los 17, con un cielo nublado.

Mientras muchos neuquinos y rionegrinos optaron por pasar el día en las costas de los ríos aprovechando el calor; los barilochenses y turistas de la región andina desistieron de los picnis en los lagos y los campamentos, como es habitual, por el fuerte viento. Los visitantes -entre ellos, muchísimos egresados- optaron por los paseos por el centro, la costanera y las chocolaterías que abrieron algo más tarde.

La noche del miércoles, el animador empezó el conteo hasta que el reloj del Centro Cívico de Bariloche marcó las doce. Unos 3 mil turistas y barilochenses aplaudieron al grito de: «Feliz Navidad». Incluso hubo quienes se llevaron sus copas para poder brindar.

El pino gigante que simboliza la Navidad en Bariloche. Foto: Marcelo Martínez

El encuentro por las fiestas de fin de año se llevó a cabo por segundo año consecutivo en la ciudad cordillerana y la próxima semana se repetirá para recibir el 2026. «La idea que nos transmitió el intendente Walter Cortés es promover un espacio de encuentro pensando en el turista que está solo en la ciudad o muchos barilochenses que no saben qué hacer. Fue un éxito. De hecho, a las 3 empezamos a poner música más tranquila para desconcentrar lentamente», comentó Martín Iriarte, subsecretario de Cultura de Bariloche, que destacó «el espíritu festivo y familiar» durante toda la noche que transitó sin inconvenientes por el consumo de alcohol.

Florencia Salto.

La cita fue a las 22: el evento arrancó con dos grupos de folclore y chamamé y después de la medianoche, dos DJs se encargaron de musicalizar para que la gente baile. Como muy pocos restaurantes abrían sus puertas para Navidad -y las propuestas eran más onerosas que lo habitual-, desde el Municipio de Bariloche se impulsó la venta gastronómica en foodtrucks que se instalaron en el Centro Cívico durante los dos días para garantizar la oferta especialmente a quienes están de visita.

Catalina, de Bariloche, viajó a Las Golondrinas, en Chubut, para visitar a su hermano y su cuñada. Con sus dos pequeñas hijas y su esposo, decidieron pasar la previa de Navidad en el refugio Piltriquitrón, en El Bolsón. «Subimos hasta la plataforma en auto y, después de media hora de caminata llegamos hasta el bosque tallado y media hora más para el refugio. Ahí se quedaron mi mamá y las nenas y nosotros hicimos dos horas más hasta la cumbre. Fue algo diferente, pero, sin dudas, inolvidable«, remarcó la mujer.

Tarde de sol, pero viento en Bariloche. Foto: Marcel Martínez

Pese al pronóstico, María José, también de Bariloche, decidió acampar en el Lago Gutiérrez, con un grupo de amigas. «Dudamos del plan hasta el último momento por el frío, pero decidimos encarar el desafío. Hasta el fogón todo bien, pero el frío en la carpa fue tremendo. No éramos las únicas locas. Había bastante gente: no tantos barilochenses, pero sí turistas. Nos quedó pendiente el baño en el lago por la Navidad», bromeó la barilochense.

Uno de los valientes que se animó a meterse al lago Nahuel Huapi. Foto: Marcelo Martínez

En Roca, con 30 grados y algunas ráfagas de viento, muchas familias optaron pasar la tarde de Navidad tomando mate en la costa del río. Los más jóvenes eligieron un conocido parador. Los pobladores del Valle Inferior concurrieron a la Isla 92 y al río Pomona.

Al igual que todos los años, Las Grutas recibió el “turismo de cercanía” seducido por la posibilidad de pasar la Navidad en la playa. «No tenemos los números finales de ocupación, pero se nota el fuerte movimiento turístico -que incluso suele aumentar para Año Nuevo-. Nos visitó mucha gente del Valle de Río Negro y Neuquén y la temperatura nos acompañó, con 28 y 25 grados, así que muchos pasaron el día en el agua”, comentó Rodolfo Hidalgo, presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste.

Los turistas aprovecharon para caminar por la costanera de Bariloche. Foto: Marcelo Martínez

Los neuquinos coparon los balnearios y el paseo costero

La Navidad se disfrutó a orillas del río en Neuquén. Desde muy temprano, familias y grupos de amigos eligieron los balnearios y distintos sectores del paseo costero para pasar el 25 de diciembre, en una jornada marcada por el buen clima, la masiva concurrencia y un amplio operativo de seguridad y prevención.

Según relató el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, Francisco Baggio, el movimiento comenzó antes de lo habitual. “A las 8 de la mañana ya había gente instalada en las parrillas, armando la sombrilla, preparando la leña. Nos sorprendió gratamente«, dijo. Es que, en otros años, la ocupación fuerte se daba recién a media mañana. Sin embargo, este 2025, en el balneario municipal, a esa hora ya estaba ocupada la mitad de las parrillas.



Los balnearios Valentina, Albino Cotro (Municipal) y Sandra Canale (Gatica) encabezaron el ranking de mayor concurrencia durante el día, seguidos por Solalique, Isla Verde y Río Grande. Todos estos espacios estuvieron cubiertos por guardavidas y personal municipal, con servicios funcionando a pleno durante el horario habilitado, de 10 a 21, aunque desde temprano estimaron que la presencia de vecinos se extendería más allá del horario de cierre.

Florencia Salto.

“Como todos los años, para el 25 de diciembre nos preparamos de manera especial porque sabemos que hay más participación de gente en los balnearios”, explicó el funcionario. Detalló que se reorganizó el esquema de trabajo para reforzar la cobertura: “Reorganizamos el plantel de guardavidas y superpusimos horarios en los momentos de mayor presencia. Ninguno está de franco: los 163 guardavidas trabajan en la orilla”.

El operativo también incluyó controles de tránsito para ordenar estacionamientos y circulación, además de patrullajes conjuntos con Defensa Civil, especialmente en sectores de áreas protegidas como Parque Norte y Parque Agreste. Allí, se reforzaron los controles para evitar el acampe y el encendido de fuego, prácticas prohibidas. “Como siempre, se puede ir a pasar la tarde, llevar reposera y víveres, pero no acampar ni hacer fuego. Eso lo controlamos especialmente”, aclaró.

El clima acompañó durante toda la jornada, con temperaturas agradables cercanas a los 27 grados y una mejora en el viento hacia la tarde, lo que alentó a que muchas personas se quedaran durante todo el día, ya sea dentro del agua en los balnearios habilitados o simplemente disfrutando de la sombra y la cercanía del río en los más de 30 kilómetros de paseo costero.