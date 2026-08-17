Apagón masivo en La Plata: se incendió una estación transformadora de energía y hay evacuados

Un voraz incendio desatado durante la madrugada de este lunes en una subestación transformadora dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la ciudad de La Plata y sus zonas aledañas. El siniestro obligó a montar un operativo de emergencia y evacuó de forma preventiva a los residentes de las viviendas contiguas.

El fuego comenzó cerca de las 2:30 de la mañana en las instalaciones de la calle 9, entre 527 y 528, en la localidad de Tolosa. Al menos cuatro dotaciones de bomberos trabajaron de forma intensiva en el lugar para aplacar las llamas y evitar que la contingencia pasara a mayores.

Según trascendió, el incendio habría provocado la explosión de un transformador de la empresa Edelap y, como consecuencia de ello, no hay luz en zonas como Tolosa, Ringelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet.

En horas de la mañana, los bomberos informaron que “las lenguas grandes de fuego” ya habían sido sofocadas, pero no está extinto el foco en general. “Hay dos frentes grandes, uno sobre Camino General Belgrano y otro sobre calle 527″, detallaron a Infobae.

Incendio en una subestación electrica en La Plata: el operativo y las zonas afectadas

Hacia la mañana, la distribuidora Edelap confirmó que el fuego se encontraba controlado y que sus cuadrillas técnicas ya trabajaban para normalizar el suministro en el menor tiempo posible.

Puntos clave de la situación:

Ubicación del siniestro: subestación transformadora de calle 9 (entre 527 y 528, Tolosa).

subestación transformadora de calle 9 (entre 527 y 528, Tolosa). Zonas sin luz: casco urbano de La Plata, Tolosa y Gonnet.

casco urbano de La Plata, Tolosa y Gonnet. Medidas de seguridad: evacuación preventiva de los inmuebles aledaños.

evacuación preventiva de los inmuebles aledaños. Alcance de la red: la empresa abastece a más de 1.000.000 de personas en la región.

Previo al siniestro, la compañía tenía previstos cortes programados en el radio de las calles 8 a 11 y de 50 a 53 por tareas de mantenimiento. Si bien aún no se determinó el número exacto de usuarios afectados por el incendio, la operadora mantiene desplegado su plan de contingencia para reestablecer la energía gradualmente.