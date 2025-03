Culpan al Gobierno por el fotógrafo herido en la represión del Congreso: «Quieren que el periodista tenga miedo»

El secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), Diego Pietrafesa, habló en una entrevista exclusiva con RÍO NEGRO RADIO y relató cómo se vivió la represión en el Congreso durante la marcha de jubilados. Además se refirió al estado de Pablo Grillo, el fotógrafo que está internado en grave estado tras recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

Escuchá a Diego Pietrafesa, Secretario de Derechos Humanos de SiPreBa, por RÍO NEGRO RADIO:

La situación se tornó completamente difícil el miércoles, la marcha de jubilados terminó en un total evento de agresiones cruzadas que dejó como resultado muchas personas heridas entre manifestantes y un reportero gráfico que actualmente se encuentra internado en grave estado.

En este sentido Diego Pietrafesa, referente de SiPreBa, relató cómo fue presenciar el hecho y aseguró: «Lo de ayer fue una tragedia, fue una jornada negra para la vida de todos los argentinos. Lo que pasó ayer no es un problema solamente de los trabajadores de prensa. Es un problema de cada argentino, pareciera que nos estamos acostumbrando a vivir en un modo donde la maldad, la crueldad, la violencia y el desprecio por el otro, es moneda corriente».

Respecto a la situación de Pablo Grillo, explicó que la última información que obtuvo daba cuenta de que su situación es «muy compleja» y por ello en este momento no hay más que «buenos deseos para su recuperación».

Represión en el Congreso: la prensa apunta al Gobierno por los hechos de violencia

El referente de prensa comparó la situación con lo sucedido con otro periodista durante el tratamiento de la Ley Bases: «Pasó lo mismo, en el medio de un operativo policial desmedido casi con la misma cantidad de policía que de manifestantes, vienen dos personas queman el auto a la vista de todos y esas dos cometen el error de que cuando huyen, lo hacen para el lado de la Policía y se escabullen como si nada. Fue una cosa tan flagrante, tan de poca monta y ahí quedó, pero la foto del auto incendiado salió hasta por cadena nacional. Los montajes del día de ayer fueron similares porque la violencia necesita un relato y ese relato es el que arma el Gobierno para justificar su represión».

Pietrafesa sostuvo que durante la marcha de ayer hubo una intención manifiesta de reprimir al sector de prensa y recordó que esto lo advirtieron previo a la movilización en una conferencia de prensa: «Somos específicamente víctima de los ataques de la represión. No hay nadie que tenga un sano ejercicio decente del periodismo, nadie que haya estado 20 minutos, 10 minutos en una marcha que pueda hacerse el distraído y pensar que esto es una casualidad. Después está el periodismo canalla que son rufianes disfrazado de periodistas que trabajan para los dueños».

Y en este sentido aseguró que todos los trabajadores de prensa están identificados por lo cual resulta imposible que todo haya sido un hecho accidental: «Ellos hacen de la represión un acto político y quieren que nosotros tengamos miedo. Quieren que el periodista baje la cámara, que baje el micrófono».

Pablo Grillo, víctima de un ataque que temen quede impune: qué se sabe sobre su estado de salud tras la represión en el Congreso

En cuanto a cómo se puede comprobar la culpabilidad de quién disparó el gas lacrimógeno que hirió a

Pablo Grillo, el referente de SiPreBa dejó manifiesta su preocupación porque estima que no se va a llevar a cabo una investigación.

El fotógrafo pablo Grillo, gravemente herido durante la represión en la marcha de los jubilados. Foto: Gentileza Rodrigo Abd – AP

«¿Qué podemos esperar de la investigación si filmado por 200 cámaras, la ministra sale y dice: ‘No esto, no pasó'», cuestionó y agregó: «Pablo es un trabajador de prensa y aunque no lo fuera, está mal disparar. Y aunque fuera kirchnerista, comunista, socialista, anarquista radical, nadie tiene que ser disparado por protestar, porque la protesta es un derecho del artículo 14 bis. de la Constitución. Lo ocurrido ayer es un acto criminal».

Tras esto enumeró distintas protestas de la que formó parte la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la criticó por solo «reprimir» las manifestaciones que no les son propias: «Habría que preguntarle a la ministra en cada cacerolazo que ella no solamente impulsaba, sino que protagonizaba, cuando se le aplicó un protocolo. ¿Desde cuándo la protesta es un delito?».

Por otro lado, Pietrafesa detalló que Pablo Grillo fue intervenido quirúrgicamente durante la madrugada donde los médicos hicieron todo lo que estaba en sus manos y agregó que se pidió con urgencia donadores de sangre. «Lo que tenemos ahora es que no hay condiciones para que vuelva a ser operado», explicó.

Sobre la información que circuló que de que el joven fotógrafo podría tener muerte cerebral, el referente de prensa indicó: «Queremos ser prudentes sobre la poca información que tenemos, se ha dicho mucho y preferimos mantener la prudencia. Estamos con los mejores deseos de que Pablo mejore».

Finalmente concluyó con una mención a Patricia Bullrich y tomó las declaraciones que hizo la ministra al asegurar que Pablo Grillo es kirchnerista para enviar un mensaje a la sociedad: «Que sepa la sociedad que esto es un problema de la convivencia democrática. No miremos a otro lado porque la bala de Pablo puede ser la mía y de cualquiera que diga ‘esto no me gusta’, no permitamos que esto se naturalice».