Así apuesta el COI Roca por el futuro de la atención oncológica en el Alto Valle: sus planes de inversión

Leben Salud proyecta avanzar a partir de 2027 con una nueva etapa de desarrollo del Centro Oncológico Integral (COI) en Roca, con el objetivo de consolidar en la ciudad un nodo de atención oncológica de alta complejidad para el Alto Valle Este, articulado con el COI Neuquén como parte de una misma red asistencial.

Los renders que ilustran este artículo anticipan la renovación proyectada para la actual sede del COI Roca.





Actualmente, COI Roca brinda oncología clínica, hospital de día para tratamientos de quimioterapia, consultorios oncológicos y clínicos, nutrición oncológica y radioterapia con acelerador lineal. Según los registros asistenciales de 2026, la sede reúne cerca de 190 pacientes entre oncología médica, hospital de día y radioterapia.

La demanda excede ampliamente a General Roca. Más de la mitad de los pacientes con procedencia registrada son de la ciudad, pero también llegan desde Villa Regina, Allen, Ingeniero Huergo, Choele Choel, Cervantes, Chimpay y Mainqué, además de localidades del Valle Medio y la Línea Sur.



“Hoy la oncología está avanzando hacia tratamientos cada vez más personalizados, precisos y menos invasivos. Pero el futuro no pasa solamente por tener mejor tecnología: pasa por integrar diagnóstico, tratamiento y seguimiento y lograr que el paciente pueda resolver la mayor parte de ese recorrido cerca de su casa”, explica Ricardo Ruggeri, director del COI, a «Río Negro» a propósito de este nuevo aniversario de Roca.

Esa mirada es la que orienta el proyecto para Roca. La propuesta contempla ampliar la capacidad de atención, modernizar consultorios, hospital de día, áreas de recepción y espera y radioterapia, además de incorporar cuidados continuos y nuevas capacidades de diagnóstico y planificación mediante resonancia magnética de 1,5 Tesla, tomosimulación y SPECT-CT.





“Las imágenes, la información clínica y las distintas especialidades van a estar cada vez más integradas. Eso permite elegir mejor cada tratamiento, hacerlo más preciso y acompañar al paciente durante todo el proceso. Nuestro desafío es acercar ese modelo de oncología al Alto Valle Este”, señala Ruggeri.

El desarrollo permitiría reducir derivaciones y traslados, mejorar los tiempos de atención y resolver en Roca una proporción mayor del diagnóstico, planificación, tratamiento y seguimiento, manteniendo la integración con los equipos del COI Neuquén.

Leben Salud prevé comenzar a avanzar con el proyecto durante 2027. Aunque todavía no se comunicó un monto de inversión, desde el grupo lo consideran una de las inversiones privadas en salud de mayor relevancia proyectadas para la región.



“La decisión tiene que ver con una necesidad que vemos todos los días y también con el compromiso histórico de Leben Salud con Roca y el Alto Valle. La tecnología cambia, pero el objetivo sigue siendo el mismo: que el paciente tenga acceso a la mejor atención posible lo más cerca posible de donde vive”, afirmaron desde Leben Salud a «Río Negro».