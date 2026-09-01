Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 2 de septiembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 2 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados el 2 de septiembre
CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|De 08:30 a 12:30
|Barrio Z1 – 1ra Etapa
|Incorporación de nueva infraestructura para ampliar la capacidad de suministro y acompañar el crecimiento de la zona
|De 08:30 a 11:00
|San María 230
|Conexión de nueva línea subterránea de Baja Tensión
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