Tiburones en Río Negro: el monitoreo en el Golfo San Matías ya identificó cinco especies amenazadas

Río Negro continúa ampliando el monitoreo de tiburones, rayas y quimeras en el Golfo San Matías, como parte de las acciones de investigación y conservación que se desarrollan dentro del Corredor de los 5 Grandes.

Durante agosto se realizó la campaña correspondiente al invierno, a cargo de la Fundación Por el Mar, el Grupo Condros del Cimas y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. El relevamiento abarcó distintos sectores de la costa norte provincial: Pozo Salado, Caleta de los Loros, Bahía Creek y Promontorio Belén.

El estudio busca conocer cómo utilizan estas especies el golfo

El estudio busca conocer cómo utilizan estas especies el golfo, además de determinar su presencia, distribución y comportamiento a lo largo de las distintas estaciones del año.

Para obtener los registros se utilizaron estaciones de video submarinas remotas con cebo, conocidas como BRUVs. El método permite observar a los animales en su ambiente natural sin capturarlos ni manipularlos.

En la última campaña de invierno se realizaron 30 inmersiones. Las imágenes obtenidas todavía se encuentran en proceso de análisis y permitirán sumar información a los relevamientos realizados durante los primeros meses de 2026.

El análisis permitió confirmar la presencia de cinco especies: pez gallo, cazón, gatuzo, gatopardo y chucho. Foto: gentileza.

Cinco especies identificadas

El monitoreo ya permitió establecer 30 puntos de muestreo estandarizados y reunir más de 40 horas de registros audiovisuales. A partir de ese material fueron confirmadas cinco especies: pez gallo, cazón, gatuzo, gatopardo y chucho.

Todas se encuentran incluidas en alguna categoría de amenaza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que refuerza la importancia de contar con información sobre sus poblaciones y los ambientes que utilizan.

Uno de los datos que despertó mayor interés entre los investigadores fue la presencia de ejemplares juveniles en determinados sectores del golfo. El hallazgo podría indicar que algunas de estas áreas funcionan como zonas de cría, aunque serán necesarios nuevos registros para determinar su importancia.

La continuidad del monitoreo permitirá comparar lo que ocurre durante el invierno con los datos obtenidos en primavera, verano y otoño y construir una línea de base sobre estas especies.

«Los tiburones tienen ciclos de vida muy largos: tardan muchos años en alcanzar la madurez y reproducirse. Eso hace que sus poblaciones sean especialmente sensibles a los impactos, con consecuencias difíciles de revertir», explicó Victoria Brizio, bióloga de la Fundación Por el Mar.

El relevamiento permitirá comparar la presencia de estas especies a lo largo de las distintas estaciones. Foto: gentileza.

Los condrictios -grupo que incluye a tiburones, rayas y quimeras- presentan en general un crecimiento lento y una baja fecundidad. Estas características hacen que su recuperación frente a distintos impactos pueda demandar largos períodos.

Por eso, los investigadores consideran fundamental sostener campañas sistemáticas que permitan conocer qué especies están presentes, en qué sectores se concentran y cómo utilizan el ecosistema marino.

Investigación para proteger el mar rionegrino

El monitoreo forma parte del Corredor de los 5 Grandes, una iniciativa que comprende más de 150 kilómetros de costa entre Viedma y San Antonio Este y que busca integrar investigación, conservación y desarrollo sostenible.

El corredor toma como protagonistas a cinco especies o grupos representativos de la biodiversidad marina patagónica: la ballena franca austral, la orca, el delfín nariz de botella, el lobo marino de un pelo y los tiburones.

Las campañas sobre condrictios buscan generar conocimiento científico propio sobre el Golfo San Matías y aportar información que pueda servir para futuras decisiones de manejo y conservación.

Los relevamientos continuarán durante las próximas estaciones. La acumulación de registros permitirá ampliar el conocimiento sobre las especies que habitan las costas rionegrinas y determinar qué sectores del golfo tienen mayor importancia para su alimentación, reproducción y desarrollo.