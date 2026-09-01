Cómo hacer un mini invernadero en casa: materiales, paso a paso y qué se puede cultivar

Con una estructura simple, algunos materiales reutilizados y un poco de dedicación, es posible transformar un pequeño espacio de la casa en el comienzo de una huerta. Foto ilustrativa.

Tener una huerta en casa no requiere grandes superficies ni una infraestructura costosa. Un mini invernadero puede construirse de manera sencilla, utilizando materiales económicos e incluso elementos reciclados, y permite generar un ambiente más protegido para las plantas.

La idea es crear una estructura que deje pasar la luz y, al mismo tiempo, ayude a conservar el calor y proteger los cultivos del viento, las bajas temperaturas y otros factores del clima.

¿Qué materiales se necesitan?

Para una estructura pequeña se pueden utilizar:

Listones de madera, caños de PVC o varillas para armar la estructura.

Plástico transparente para cubrirla.

Precintos, alambre o cinta para sujetar el plástico.

Una bandeja, cajón o recipiente para colocar el sustrato.

Tierra fértil y compost.

Semillas o plantines.

También es posible reutilizar botellas plásticas transparentes, cajones de madera o recipientes grandes para hacer versiones todavía más pequeñas.

Paso a paso

1. Elegir el lugar

Lo ideal es ubicar el mini invernadero en un espacio donde reciba varias horas de luz natural y esté protegido de los vientos fuertes. Un patio, balcón, terraza o sector de la huerta puede ser suficiente.

2. Armar la estructura

Se construye una estructura sencilla con madera, PVC o varillas. No hace falta que sea alta: para una primera experiencia puede tratarse de una pequeña caja o túnel que permita cubrir los cultivos.

3. Colocar la cobertura

La estructura se cubre con plástico transparente, dejando los laterales o algún sector preparado para poder abrirlo. Esto es importante porque el interior necesita ventilación.

4. Preparar el sustrato

En recipientes o directamente sobre el suelo se coloca una mezcla de tierra fértil y materia orgánica. El sustrato debe permitir un buen drenaje para evitar que se acumule agua.

5. Sembrar

Una vez preparado el espacio, se colocan las semillas o plantines elegidos, respetando la profundidad y distancia recomendadas para cada especie.

6. Controlar la temperatura y la humedad

Durante los días soleados hay que revisar el interior. Si aumenta demasiado la temperatura, se puede abrir parcialmente la cobertura para favorecer la ventilación. También es importante controlar la humedad del suelo y regar sin encharcar.

¿Qué se puede cultivar?

Un mini invernadero resulta especialmente útil para iniciar plantines y proteger cultivos pequeños. Según la época del año y las condiciones del lugar, pueden cultivarse especies de hoja, aromáticas y algunas hortalizas.

También puede utilizarse para comenzar semillas antes de trasladar los plantines a la huerta cuando las condiciones sean más favorables.