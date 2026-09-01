Septiembre llegó con alerta de nieve en la cordillera y lluvias: ¿cómo impacta en Viedma y el Alto Valle?

Empezó septiembre, el mes de la primera, y en su primer día ya registra una alerta que tendrá mayor impacto en la región cordillerana de Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia por nevadas intensa que podrían llegar combinadas de precipitaciones.

Si bien en el Alto Valle y la costa rionegrina no se espera un fuerte temporal, el organismo nacional informó con su pronóstico del tiempo que ambos sectores podrían ser escenario de chaparrones aislados y viento leve.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 15 °C y una mínima nocturna de 12°C. La probabilidad de lluvia incrementará en la franja horaria de la noche, durante todo el día se mantendrá entre 0-10%. En tanto, por el viento se prevén velocidades de hasta 22 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 8°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudoeste. Tarde: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 15°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente sur. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 12°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente sudeste. No se prevén ráfagas significativas.

Neuquén: Mañana: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 8°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudoeste. Tarde: Algo nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 16°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 12°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera hay alerta. El organismo nacional que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», resaltó.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Lluvias y nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 3°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudeste. No se prevén ráfagas significativas.

Villa La Angostura: Mañana: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -4°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 2°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Lluvias y nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 0°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudeste. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra región que registrará velocidades intensas de viento. Según el pronóstico la temperatura máxima será de 13°C y el viento alcanzará los 31 km/h. Se esperan lluvias aisladas desde la tarde con una probabilidad del 10 al 40%.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: