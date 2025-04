Así iniciará el clima en Neuquén y Río Negro este fin de semana: dónde se esperan lluvias y tormentas

En el transcurso de la tarde del jueves, las lluvias llegaron a la región y generaron complicaciones en localidades como Villa Regina y Chichinales. Este viernes, las precipitaciones continuaron y se extenderán durante el fin de semana en el Alto Valle. En la cordillera se espera la llegada de la nieve. ¿Cómo comenzará el fin de semana en Neuquén y Río Negro? Qué indica el pronóstico para el sábado. Los detalles.

Según indica la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, en Villa Regina durante las primeras horas de este viernes habrá lluvias débiles y dispersas. Estas cesarán durante el sábado y volverán a decir «presente» el domingo por la noche en todo el Alto Valle.

Clima en Neuquén este sábado: ráfagas de 50 km/h

De acuerdo a la estimación de AIC, en Neuquén, durante la jornada del sábado la temperatura máxima será de 20 °C, mientras que la mínima oscilará en los 5 °C. Se prevé que durante el día el cielo este completamente despejado, mientras que en la noche estará cubierto.

Respecto al viento, será proveniente del sudoeste y sur, con una velocidad de 34 km/h en horas del día, mientras que, por la noche, descenderá a los 26 km/h. También, habrá ráfagas de viento que se intensificarán en el transcurso del día, alcanzando los 50 km/h.

Así arranca el fin de semana en Roca: temperatura máxima y cielo despejado

En General Roca, de acuerdo a los detalles que compartió AIC, la máxima será de 20 °C y se espera que la mínima sea de 5 °C. El viento proveniente desde el sudoeste tendrá su mayor intensidad durante el día, cuando según lo que indica el pronóstico, alcance los 32 km/h. Luego, en horas de la noche, descenderá a 19 km/h.

Pronosticaron presencia de ráfagas que no superarán los 44 km/h y se mantendrán a lo largo de todo el sábado, aunque en la noche no serán superiores a 25 km/h. El pronóstico señala que el cielo está despejado el día, a diferencia de la noche que permanecerá cubierto.

El panorama en Bariloche: AIC pronosticó una mínima de 2 °C

En Bariloche, se viene el frío. Según indica la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la temperatura no será superior a 9 °C y la mínima no superará los 2 °C. Sin embargo, la buena noticia llega desde el lado del viento, que no promediará entre los 19 y 17 km/h, y ráfagas que no se intensificarán, ya que no llegarán a ser mayores a los 30 km/h. Serán procedentes del oeste y sureste.

En el curso del día sábado, el cielo estará mayormente cubierto. Después, en horas de la noche, anticipan un cielo completamente cubierto.

Clima en Viedma: además de las lluvias y chaparrones llegan las tormentas

En la capital rionegrina, AIC indica que la lluvia persistirá, al igual que en el transcurso del viernes, pero se agravarán, se aguarda que en el día haya tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones. Sin embargo, a la noche, AIC anuncia que no habrá inestabilidad, pero el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

En cuanto a la temperatura, la máxima será de 20 °C, disminuyendo a 6 °C al final del sábado. Si bien advierten presencia de viento, no es necesario preocuparse. No superará los 27 km/h, misma intensidad que las ráfagas del sudoeste.