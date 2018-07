Así se prepara Neuquén para que la ola polar no interrumpa las vacaciones

Durante toda la semana reinarán el frío y las nevadas en gran parte de Neuquén por un ingreso de aire polar con vientos del sudeste, por lo que la provincia puso en marcha un plan para que las vacaciones sigan a pleno.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se esperan lluvias y nevadas en el centro y norte de la provincia. El subsecretario de Defensa Civil, Martín Giusti, detalló que las ciudades afectadas por este clima serán Zapala, Piedra del Águila, Cutral Co Añelo, Auca Mahuida, Buta Ranquil y Chos Malal.

Te puede interesar ¿Te vas de vacaciones? Así podés consultar el estado de las rutas

“Empieza con llovizna y se va a convertir en nieve en la parte norte de la provincia, después se va a trasladar hacia el sur. Esto va a durar hasta el viernes” explicó el funcionario.

Ante esta situación se puso en marcha al comité preventivo que conformar las direcciones de Defensa Civil de las distintas localidades, Seguridad, SIEN, Vialidad Provincial y Nacional y, en este caso, la Dirección de Turismo, ya que la mayor parte del país está de vacaciones de invierno y una gran cantidad de visitantes se trasladan hacia los destinos cordilleranos.

Te puede interesar 20 propuestas para tus vacaciones

Giusti aclaró que por el momento no está previsto cortar rutas pero que, de hacerlo, los bloqueos serán en Piedra del Águila, Arroyito y Cutral Co. Además se preverá el traslado de quienes tengan que unir estos dos últimos puntos para que no queden varados como ocurrió durante el último temporal.

Además, el funcionario contó que Vialidad Nacional amplió su maquinaria sobre las rutas para poder despejarlas, teniendo en cuenta que la mayor circulación: “cuando fue la última nevada no tenían ese equipamiento así que ahora se va a trabajar mucho más rápido”.