Atacaron a una mujer para robarle y los vecinos exigen más seguridad en un barrio de Roca

Una mujer fue atacada cuando circulaba en su bicicleta en inmediaciones al Canal Grande, el domingo a la medianoche en la zona oeste de la ciudad. Los vecinos reclamaron a las autoridades municipales por una mayor iluminación en el barrio y el desmalezamiento de un sector para mejorar las condiciones de seguridad.

Todo ocurrió el domingo por la noche cuando la vecina transitaba en inmediaciones el canal en dirección al barrio House Vial. Allí fue sorprendida por un hombre que estaba oculto tras los árboles, a la altura de Damas Patricias y Ruta 6.

El delincuente se movilizaba en una motocicleta 200 c.c. color negra y tenía puesto un casco oscuro polarizado, por lo que no pudo reconocer su rostro. «Me agarró la cartera y me tironeó, hasta que me tiró al suelo«, contó todavía consternada la vecina en diálogo con RÍO NEGRO.

Según la víctima del ataque, se defendió como pudo, tomó su cartera y su bicicleta y empezó a gritar para que los vecinos la escuchen y puedan asistirla. El agresor al ver que no soltaba sus pertenencias la arrastró unos 30 metros con su rodado pero finalmente no logró su objetivo.

El delincuente intentó nuevamente concretar el robo pero tras los gritos de la mujer decidió darse a la fuga.

«Estuve siempre segura, no tuve miedo. Tuve coraje de no soltar lo que es mío», expresó.

La mujer resultó con heridas y moretones en la cara, la cabeza, el codo y sus manos . No presentaba lesiones graves pero se animó a relatar lo sucedido para poner en alerta al resto de la vecindad y de paso adherir al reclamo para mejorar las condiciones de seguridad en los barrios ubicados en la zona oeste de Roca.

Piden más seguridad

Contó que junto a sus vecinos tienen un grupo de whatsapp, por medio del cual están constantemente ayudándose.

En diciembre decidieron realizar una primera nota a las autoridades municipales luego de que una joven fue abusada sexualmente en esa zona aledaña al canal principal de riego. Exigieron más iluminación en toda esa zona.

En la segunda nota que elaboraron los integrantes del barrio House Vial y 90 Viviendas pidieron al municipio «iluminación, limpieza, forestación, parquizado y el paso de la moto niveladora para el emparejado en la calle al sur del canal grande entre Damas Patricias y Felix Heredia«.

«Anda mucha gente, no solo nosotros, pasan personas de otros barrios hacia JJ Gómez o Alta Barda«, apuntó la víctima tras sufrir el ataque durante el fin e semana. Es que para algunos resulta intransitable e inseguro circular por ese sector de la ciudad.

Según los vecinos del barrio la mayoría de las personas atacadas son mujeres, es por ello que exigieron mayores medidas de seguridad.