Atención: Rige este viernes un alerta amarillo por tormentas fuertes en la costa de Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por tormentas para el sector este de Río Negro, abarcando las localidades de Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta.

La información, proveniente de los pronósticos oficiales, destaca la posibilidad de tormentas eléctricas particularmente intensas durante las horas de la tarde y noche en Viedma y otras ciudades a la redonda.

La alerta advierte sobre la probabilidad de que estas tormentas vengan acompañadas de ráfagas intensas de viento, actividad eléctrica significativa y una abundante caída de agua en períodos cortos.

Esto comprende a las localidades desde Valcheta hasta Viedma. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Qué significa la alerta amarilla y recomendaciones:

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarillo representa a posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, ante esto:

–No saques la basura, retira objetos que impidan que el agua escurra.

–Evitá actividades al aire libre.

–No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

–Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

–Estate atento ante la posible caída de granizo.

–Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias.