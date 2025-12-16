Aumentaron los casos de hantavirus en el país: hay menos en Patagonia, pero son más letales

En 2025 se confirmaron cuatro casos de hantavirus en Río Negro. Fueron en Bariloche. Foto: archivo

Los casos de hantavirus aumentaron un 17% este año en el país en relación al período 2020-2024. También aumentó el nivel de letalidad en un 39%. Los datos corresponden al último informe del Boletín Epidemiológico Nacional elaborado por el Ministerio de Salud.

Este año se registraron 23 pacientes con hantavirus en Argentina, de los cuales 9 murieron. El 70% de los casos se dio en la región centro (comprendida por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y el 17% en el sur (Neuquén, Río Negro y Chubut).

“Es verdad que se registró un aumentó en todo el país este año en relación al período 2020-2024, pero lo cierto es que durante esos años hubo una baja de la incidencia de enfermedades en general por la pandemia de Covid. De modo que los números no son tan representativos de la realidad”, recalcó Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

La región sur también comprende más casos -este año hubo 4- aunque “está dentro de lo normal”. “De dos a cuatro casos están dentro de lo esperado. Sucede que, como son números chicos, aumenta el promedio. Estamos en una zona endémica. En realidad, somos nosotros los que nos introducimos en el hábitat de roedor y por ende, corremos el riesgo de contagiarnos”, señaló Bustamante.

En las distintas regiones del país, hay subvariantes del virus. Patagonia registra menor cantidad de casos aunque mas letales. También se da el contagio interhumano que no ocurre en ningún otro rincón del mundo.

En el norte, en cambio, hay más casos, más contagios -alrededor de 200 por año-, pero la letalidad es menor y no hay riesgo de contagio interhumano. “La letalidad en la región sur ronda el 40, 50%; en el norte es del 20%. Todo depende del estado del paciente. Si se diagnostica rápido, hay más posibilidad de sobrevida aunque esto es complejo porque los síntomas son muy similares a la gripe. Cuando ya hay dificultad para respirar, el cuadro está avanzado”, indicó.

Bustamante también recalcó que el contagio es mayor entre los hombres y los adultos jóvenes. “No es que afecte más a hombres que mujeres sino que, por las actividades que realizan, los hombres están más expuestos al contagio. Hablamos de actividades de riesgo, como cortar leña, recolectar frutos o trabajar en galpones”, manifestó.

El hantavirus es una zoonosis, una enfermedad viral aguda grave transmitida por ratones silvestres, conocidos como colilargos, a través de la orina, heces y saliva. Este roedor mide alrededor de 8 centímetros de largo y su cola, unos 10 centímetros. “Es difícil verlo. No es un roedor que vamos a encontrar en en el centro de la ciudad, pero sí en los barrios que limitan con el bosque, en lugares con vegetación”, dijo.

¿Cómo se transmite? Bustamante explicó que, el contagio es a través de las escretas de los roedores. “Al eliminar el virus, eso queda flotando en el ambiente y uno lo respira. Los lugares cerrados y oscuros favorecen la inspiración de partículas virales. Pero también en el aire libre, donde la vegetación es más densa, sectores cerrados donde no corre viento”, mencionó.

Entre los cuatro casos de hantavirus registrados este año en Bariloche, uno llamó la atención: un adolescente de 15 años que evolucionó favorablemente, pero las autoridades sanitarias no lograron “determinar el nexo epidemiológico -o la estación de contagio-” ya que según manifestó el paciente, no había llevado adelante ninguna actividad de riesgo.

La Patagonia, recalcó, “es la única región del mundo donde se da el contagio interhumano de hantavirus”. El último brote tuvo lugar en Epuyén a fines del 2018 y principios del 2019. El anterior ocurrió en Bariloche y El Bolsón en 1995. “En esas oportunidades, fueron contagios intrafamiliares. De todos modos, en Bariloche hace 11 años que no hay registros de contagio interhumano. Nos desconcierta que no se puede predecir los casos contagio interhumano. Como son casos esporádicos no es posible estudiarlo en detalle”, puntualizó.

Durante el brote de hantavirus en Epuyén, los profesionales médicos de Bariloche detectaron que la dosis de Ribavirina en pacientes -durante el estadio temprano del virus- prevenía la progresión de la enfermedad a la forma grave (Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus). «El Ministerio de Salud de Nación lo enviaba para las hepatitis, pero ya no lo mandan más y es difícil conseguirlo. De todos modos, solo sirve cuando no hay insuficiencia respiratoria”, comentó al tiempo que aclaró que hoy, no hay ninguna droga comprobada que funcione para el hantavirus. “Depende del organismo, si la persona es joven. Por eso, en los niños y adolescentes los casos son menos graves”, dijo.

Los síntomas más frecuentes, según el Boletín Epidemiológico:

-Fiebre mayor a 38,5 grados, cefaleas, vómitos y dolor de las articulaciones.

En el 62% de los casos hubo contacto con los roedores, a través de la orina o deposiciones.

El 46% de los afectados vive en una zona rural.

El 31% indicó haber ido de excursión a alguna zona rural o silvestre.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

-Por inhalación: al respirar en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.

-Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos, infectados (o sus heces u orina).

-Por mordeduras: de roedores infectados.

-Por vía interhumana: a través del contacto estrecho con una persona infectada (por la vía aérea).

¿Cómo prevenir?

-evitar la convivencia con roedores y el contacto con las secreciones.

-tapar orificios por donde los roedores pueden ingresar.

-limpiar con 100 ml. de lavandina (en un litro de agua), dejar actuar por 30 minutos y luego, enjuagar.

-humedecer el piso antes de barrer para que no se levante el polvo.

-colocar las huertas y la leña a más de 30 metros de la vivienda y, cortar el pasto y las malezas.

-ventilar 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados y, al hacerlo, cubrirse la boca y la nariz con un barbijo N95.

-de encontrar un roedor muerto, no hay que tocarlo. Hay que rociarlo con agua y lavandina al 10% y luego, quemarlo o enterrarlo en doble bolsa.