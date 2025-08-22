Por qué el caso del joven de 15 años con hantavirus genera desconcierto en Bariloche

El joven de 15 años de Bariloche que contrajo hantavirus evoluciona favorablemente en el área de Cuidados Intermedios del Hospital Ramón Carrillo. Sin embargo, genera desconcierto la forma en que pudo haberse contagiado.

“Vive entre el centro de la ciudad y el Alto, concurre a una escuela urbana y todas sus actividades se desarrollan en el radio urbano. Solo comentó que fue a la playa a tomar mate, pero es algo que hacen todos los barilochenses”, explicó Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital de Bariloche.

El joven consultó en la guardia el lunes por la tarde. Llevaba varios días de fiebre, tos y dolor de cuerpo. En las últimas horas, había sumado un cuadro de diarrea y tenía dificultades para respirar. «Ante esto último quedó internado», indicó el médico.

¿Cómo se llegó al diagnóstico de hantavirus? En las muestras de sangre se evalúan parámetros clínicos y algunos resultados llevan a sospechar del virus. Por eso se tomaron muestras que confirmaron el diagnóstico. «Es difícil detectarlo de entrada. Se sospecha de hantavirus una vez que evoluciona a formas más graves”, añadió.

Bustamante comentó que “el paciente no había realizado caminatas por ningún sendero, ni había acampado. Tampoco colectó hongos ni juntó leña. Este caso es raro, pero lo cierto es que es difícil recordar lo que uno hizo tanto tiempo atrás. El contagio puede ser hasta 45 días antes del inicio de los síntomas”.

Si bien los casos de hantavirus no son del todo frecuentes en invierno sino más bien al término del verano y comienzos del otoño, el año pasado también se registró un caso en agosto. En esa oportunidad, una mujer de 29 años que trabajaba como mucama en un hotel del cerro Catedral murió a causa de hantavirus. Ese caso también llamó la atención porque no había realizado ninguna actividad al aire libre.

“El paciente evoluciona favorablemente. Lo cierto es que el hantavirus no tiene un tratamiento específico. Se trata de mitigar los síntomas y brindar oxígeno para que el cuerpo vaya eliminando el virus” manifestó aunque aclaró que es “una enfermedad que puede ser muy rápida: uno puede estar bien y pasar a estar mal en muy pocas horas. Pero es menos grave en jóvenes que en adultos”.

A raíz de este caso, 23 personas -familiares y compañeros de la escuela- fueron aisladas ya que resultaron contactos directos. Pero hasta el momento, nadie ha manifestado síntomas. “El aislamiento debe ser por 21 días, desde el último contacto con el paciente. Se va monitoreando para ver si presentan algún síntoma”, señaló.

También reconoció que al conocer el diagnóstico, se genera mucho temor entre los pacientes. “Es una enfermedad que produce miedo, tanto en el paciente como entre los contactos directos, por su alta tasa de letalidad”, dijo.

Se trata del segundo caso de hantavirus en el año en Bariloche. Una mujer de 39 años murió en marzo tras haber realizado una caminata por Brazo Tristeza que no se considera “una actividad de alto riesgo”. Comenzó con síntomas leves un jueves, al día siguiente registró fiebre y el domingo concurrió a la guardia con dificultades para respirar. Murió horas después.