Aumento de los combustibles: preocupación y bronca en Viedma

El pasado miércoles, los conductores de Viedma se vieron sorprendidos por el segundo aumento en el precio de los combustibles desde que asumió el gobierno de Javier Milei. En el ajuste anterior el alza había sido de entre 35% y 45% y ahora superó el 27%.

En la capital de la provincia, la situación es tranquila, aunque en la estación de servicio YPF de la 25 de mayo se reportó un notable aumento en la actividad el día anterior al ajuste, ya que fue la última estación en aplicar el incremento.

Una vez que se actualizaron los precios, la situación se normalizó. Pero algunos conductores expresaron su descontento.

Cómo impacta el aumento de la nafta en la gente de Viedma: testimonios

Según Bruno, un playero de la estación, «en cuanto al tema del precio, está aumentando todo, así que va a la par. Algunas personas vienen con bronca, pero la mayoría lo aceptó».

Otros testimonios recopilados reflejan opiniones encontradas sobre la situación.

Uno de los entrevistados expresó que «con este gobierno, creo que se veía venir. Obviamente no lo voté, pero era obvio, el aumento se traduce en el bolsillo, y creo que no hay un límite en estas cosas».

Otro ciudadano señaló la relación entre la oferta y la demanda: «este gobierno está sujeto a oferta y demanda, en la medida en que sigamos comprando, va a seguir subiendo, en algún momento tendrá que bajar, no sé si la nafta, pero el resto de los productos seguro».

Una opinión crítica provino de otro entrevistado: «es carísimo porque este es un país que tiene petróleo, destilerías, no debería estar tan caro. No lo podemos comparar con las estaciones de servicio de Paraguay o Uruguay, que no son productoras de petróleo, por eso me parece excesivamente caro».

Andrés, aludiendo al gobierno anterior, comentó «estamos chocando con una realidad que el gobierno anterior intentó maquillar, poniéndole precios máximos a los combustibles y generando una distorsión de precios en la economía. El combustible es un commodity y se rige por precios internacionales, que hoy es de 1 dólar por litro».

Roxana expresó su descontento generalizado «es una cosa descontrolada, no estoy de acuerdo con ninguna medida de este gobierno. Con el aumento de la nafta viene el aumento de todo el resto, uno trabaja más y la plata cada vez alcanza menos».