Aumento del Ko Ko en Río Negro: de cuánto es la suba que autorizó Provincia hoy

Desde hoy, miércoles 17 de mayo, la empresa de transporte interurbano de pasajeros Ko Ko cuenta con la autorización del Poder Ejecutivo de Río Negro para aumentar el precio del boleto una vez más, en el territorio provincial.

Fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte de Río Negro confirmaron a RIO NEGRO que hoy se emitió la Resolución Nº 271/2023 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia en la cual se da el visto bueno la incremento.

La suba será del 15% en todos los tramos correspondientes a las «todas las líneas provinciales de – de 60 kilómetros entre cabeceras», explicaron, lo cual por el momento excluye los traslados hacia la ciudad de Neuquén por ser otra jursidicción.

Además, se instituye un boleto mínimo provincial de $149,50 -primeros 10 kilómetros- y el tramo más largo en el Alto Valle pasará a costar 900 pesos aproximadamente, que es el viaje entre Chichinales y Cipolletti, y viceversa.

Ahora, la empresa deberá hacer público el aumento en las próximas 48 horas, como paso previo a poder aplicarlo. La firma deberá obligatoriamente publicar el nuevo tarifario en lugares visibles, dentro de los colectivos, en boleterías y lugares vinculados, para la efectiva comunicación de los usuarios.

Los cuadros tarifarios aprobados por la Secretaría de Transporte serán aplicables una vez que se venzan las 48 horas de publicación por parte de la empresa.

RIO NEGRO consultó en las boleterías de la empresa de recarga de tarjetas pero aún no fueron publicados los nuevos precios. La información aún no se publicó ya que hasta ahora no hay cartelería.

Aumento del Ko Ko: 36% en un trimestre

Las resoluciones ministeriales que autorizaron incremento de tarifas este año fueron dos durante 2023, pero los aumentos hasta ahora fueron tres con este que acaban de aprobar. Las subas llegan a un acumulado de 36% en tres meses (febrero a mayo).

La primera resolución fue en febrero pasado, tomando como período de análisis desde diciembre 2022. En ese momento, la actualización de las líneas provinciales fue de un 10% a partir del 15 de febrero y de un 11% a partir del 01 de marzo, con un boleto mínimo de $130.

Cabe recordar que «Ko Ko» había anunciado un aumento a principio de año que fue sin autorización, pero finalmente en febrero, Provincia dispuso una suba de manera escalonada.

Desde Provincia, indicaron que cuando se autorizó el primer aumento en 2023, las partes entendieron que iba a ser necesario discutir un incremento nuevo luego de algunos meses y por eso se otorgó de manera «escalonada».