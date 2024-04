Aumentó la demanda para reparar celulares y computadoras en la región

Las reparaciones de celulares y computadoras aumentaron en forma significativa en los últimos meses en medio de la alza de precios. En Roca dos técnicos señalaron que los clientes prefieren más arreglar sus equipos móviles que comprar uno nuevo.

Un celular de gama media no baja de $250 mil mientras que por $60 mil ya se puede arreglar un equipo.

El técnico Ulises Vidal que desde hace años se dedica a la reparación, contó que los clientes prefieren seguir manteniendo sus mismos celulares o computadoras con alguna reparación que cambiarlos por equipos nuevos.

Durante los primeros dos meses hubo un fuerte aumento de la demanda. “Del 1 de enero hasta el 18 hubo bastante trabajo, después hasta el fin de mes bajó un montón, se ve que ahí ya no había mucho dinero”, contó.

Sin embargo, los niveles de demanda son altos, reconoció Vidal y cada vez son más los interesados en enviar sus teléfonos a su taller.

“Es algo esencial hoy en día tener un celular o una computadora y se siguen mandando a reparar más que nada porque comprar algo nuevo hoy en día está muy caro”, señaló.

Sebastián desde hace años que se dedica la informática. Foto gentileza

Insumos y precios

El técnico contó que no ha tenido inconvenientes para adquirir insumos. “Por suerte no hay falta, por ahí algunos modelos de marcas medio que no tienen fábrica acá, directamente vienen de otros países y ahí sí cuesta conseguir”, señaló.

“Después lo que es Samsung, Motorola, Huawei, todo eso sí se consigue y iPhone también”, detalló.

En cuanto a los precios de las reparaciones explicó que fueron aumentando con la suba de insumos impactados por el dólar. “Obviamente, los proveedores nos aumentan a nosotros y que no nos queda opción que aumentar”, comentó.

Vidal mencionó que el incremento que el registra fue del 40%. Los arreglos que más solicitan son por cambio de pantalla de celulares, cambios de pines de carga y baterías también. “Después te encontrás con mucho de micro soldadura, es todo muy microscópico”, explicó.

Sebastián Sandoval es otro técnico de Roca apasionado desde niño con la electrónica e informática. El especialista contó que una de las complicaciones que suelen tener están relacionadas con el valor de los proveedores en el acarreó de los productos-insumos “ya que estos se llevan bastante de la ganancia y si suben exageradamente los precios lo que hace que las personas no pueden acceder a reparaciones”, en algunos casos.

En cuanto a la demanda reconoció que aumentó considerablemente este año en especial ahora que comenzaron las clases.

“La gente prefiere reparar antes que comprar algo nuevo siempre y cuando sea un lugar de confianza y que le den garantía. Los arreglos que más piden son de celulares y computadoras. Pero ahora hay más computadoras porque comenzó el año lectivo y muchos son estudiantes”, detalló.

Los insumos subieron de precios y eso también impactó en las tarifas de las reparaciones.

Sin embargo, Sandoval señaló que depende mucho del precio que cobra cada técnico. “Hay lugares donde cobran más de 300 mil pesos un arreglo de computadora y en mi caso dependiendo lo que haya que hacer no se supera los 200 mil pesos”, consideró.

El técnico que trabaja en la zona norte y tiene una página en Facebook llamada Sebastián Reparación, aconsejó siempre buscar precios y referencias al momento de elegir dónde llevar el celular o la PC.

“Hay gente que se está aprovechando de la suba y cómo los clientes no saben ya no se asustan de los valores”, explicó.

Cómo iniciaron en este rubro

Vidal contó que comenzó a interiorizarse con los aparatos electrónicos de muy chico y desde 2015 es técnico en computación. “Después empecé a estudiar todo el tema de los celulares y ya me fui armando de herramientas”, relató.

Señaló que su formación no viene de realizar cursos sino de años de práctica. “Es todo práctica hasta tener las herramientas y se hace mucho más fácil. Desde el 2019 estoy con el tema de los celulares, es un largo camino”, contó.

En el caso de Sandoval también su pasión por la electrónica comenzó cuando iba a la escuela primaria. “Antes de terminar la primaria mis viejos me pagaron unos cursos básicos pero sentía que me faltaba mucho más sobre la informática”, recordó.

“Después de varios cursos básicos y de estudiar en un instituto que estuvo varios años en Roca obtuvo el título en armado y reparación de PC. “Ya de más grande hice más capacitaciones online a larga distancia de reparaciones electrónica”, contó.

Con todo estos conocimientos logró especializarse en varios rubros como PC, net, cel, TV y Playstation y trabajos en redes y fibra óptica. “Siempre estuve del lado del cliente y me siento uno más por eso hago los trabajos como si fueran para mí”, expresó orgulloso.