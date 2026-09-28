Aunque no salgan de la casa, los perros y gatos también pueden estar expuestos a la rabia: la advertencia en Río Negro

La vacunación antirrábica de perros y gatos es obligatoria en Argentina, a partir de los tres meses de vida y se requiere vacunar una vez al año. Foto: archivo

La rabia no es una enfermedad del pasado. La ausencia de casos humanos frecuentes no debe confundirse con ausencia del virus. Continúa presente en animales silvestres, como los murciélagos, y de esta forma, puede llegar a perros y gatos. Que las mascotas vivan en casas o departamentos, sin salir a la calle, no quiere decir que no corran riesgos.

Los especialistas advierten que la caída de la vacunación antirrábica, especialmente después de la pandemia, puede debilitar una de las principales barreras que durante décadas permitió mantener la enfermedad bajo control.

Según los registros epidemiológicos, entre 2019 y 2024 se notificaron 927 casos confirmados de rabia animal en Argentina. El mayor número se registró en 2022, con 224 casos. La mayoría de los casos confirmados corresponden a murciélagos no hematófagos, principalmente insectívoros.

La rabia es una zoonosis viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. Se transmite principalmente a través de la saliva de un animal infectado, generalmente mediante una mordedura.

Años atrás, una mujer murió de rabia en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, luego de haber sido mordida por un gato que frecuentaba su domicilio. Los estudios determinaron que se trataba de la variante propia de murciélagos insectívoros. Fue el primer caso humano registrado en el país en los últimos 13 años.

Si bien la transmisión de rabia a través de las mascotas está controlada en Argentina, el Ministerio de Salud recomienda la vacunación anual como una de las principales medidas para prevenir la enfermedad.

La vacunación antirrábica de perros y gatos es obligatoria en Argentina, a partir de los tres meses de vida y se requiere vacunar una vez al año.

“Históricamente, se dijo que la Patagonia era libre de rabia y no es así. No se detectan casos en animales domésticos, pero desde hace unos años, encontramos uno o dos murciélagos que dan positivo en rabia, por año en Bariloche. Lo mismo ocurre en el Valle”, señaló Valeria Rossi, supervisora de la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (Uresa) Andina Norte.

Advirtió que los murciélagos provienen de distintas zonas de Bariloche. “Eso marca que hay virus a través de la variante aérea. Recuerdo incluso que antes de la pandemia, se encontró un zorro en la Cascada de los Duendes que dio positivo, también por la variante aérea”, dijo.

Rossi explicó que los murciélagos pueden aparecer en los patios, jardines o ingresar accidentalmente a una vivienda. Los gatos pueden intentar cazarlos y a través de mordeduras o arañazos, contraer la rabia y ellos, a su vez, transmitirla a los humanos. “La única manera de prevenir es con animales vacunados de manera anual. Cuando se declara que alguien tiene rabia, se muere porque afecta el sistema nervioso”, sentenció.

La médica veterinaria lamentó que muchas veces, los vecinos concurren a vacunar a los perros, pero no a los gatos, argumentando que “es más difícil agarrarlos”. “Los gatos tienen altísimo riesgo porque salen, andan afuera y ni te enterás si caza un murciélago. O bien la gente piensa que por tener a sus mascotas adentro de la casa no tienen riesgo. No es así porque los murciélagos vienen hacia nosotros. Pueden volar más de 300 metros a la redonda de su nido y salen de noche”, argumentó. En este sentido, aclaró que los murciélagos pueden tener contacto con las mascotas “sin que nos demos cuenta”. Hay muchos casos de personas que son rasguñadas por un gato y no concurren a la guardia.

Los registros de Buenos Aires dan cuenta que entre un 4 y 6% de los murciélagos -de cada 100- tienen rabia. Pero Rossi sugirió considerar que “cualquier murciélago puede ser positivo”. “Si nuestros animales están vacunados, el riesgo se corta potencialmente”, valoró.

Desconocimiento sobre la rabia

La Dirección de Zoonosis de Bariloche aplicó 3.600 vacunas antirrábicas en lo que va del año. En 2025, se registraron 10.000 aplicaciones. “Aplicamos las dosis que el Ministerio de Salud de Nación envía al Ministerio de Salud de Río Negro y Uresa nos entrega. Pero lamentablemente, desde Nación están entregando cada vez menos”, lamentó Pablo Roque, director de Zoonosis de Bariloche. Por eso, explicó está suspendida la campaña de vacunación en los barrios a la espera de la llegada de las dosis.

“Las vacunas se deben aplicar a todos los animales mayores de 3 meses, durante toda la vida. Siempre hay riesgos. Puede pasar que abramos las ventanas e ingresen murciélagos o que las mascotas jueguen con ellos afuera en el patio. Y muchas no tienen las vacunas”, advirtió Noemí Cifre, jefa de Quirófano de la Dirección de Zoonosis.

Roque se refirió a una encuesta que llevan adelante en la Campaña de Castración masiva y gratuita que hasta ahora, arroja que “hay muy poco conocimiento respecto a la manera de prevenir la rabia”.

El 93,1% dijo haber escuchado hablar de la rabia y el 96,3% sabe que existe una vacuna para prevenirla en perros y gatos. El mismo porcentaje considera importante vacunar a sus animales. “Pero cuando preguntamos por la práctica concreta, el 68,1% dijo haber vacunado contra la rabia durante el último año; mientras que el 31,4% no lo hizo”, señaló.

Roque consideró que otro dato fundamental para el trabajo de Sanidad Animal está vinculado a que “el 86,1% reconoce al área, pero solamente el 58% sabe dónde denunciar ante un animal mordedor. Es decir, tenemos una comunidad que conoce la enfermedad y reconoce la importancia de prevenirla, pero todavía hay información que tenemos que fortalecer, respecto a las mordeduras”.