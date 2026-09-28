Lluvias y vientos con ráfagas de 70 km/h: cómo se despide septiembre y arranca octubre en Neuquén y Río Negro

El noveno mes del año se despide pasado por agua y le cede el lugar a un octubre que debutará con vientos intensos. Según los últimos datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad será la gran protagonista de la semana en todo el norte de la Patagonia, obligando a mantener los paraguas a mano y a extremar precauciones hacia el viernes.

El escenario meteorológico muestra un patrón claro: los días grises y húmedos dominarán el cierre de septiembre en Neuquén y Río Negro, habrá un breve «veranito» térmico a mitad de semana, y un potente frente de viento barrerá la región para cerrar la semana hábil.

Zona Pronóstico de inicio de semana Alerta principal (Hacia el fin de semana) Alto Valle Lluvia y cielo cubierto, seguido de un «veranito» de 24°C. Viernes: temporal con ráfagas de hasta 78 km/h. Valle Medio y Costa Precipitaciones sostenidas y fuertes bajas térmicas (13°C). Viernes: regreso de lluvias y vientos de 69 km/h. Cordillera y Centro Lluvias ininterrumpidas de lunes a viernes. Miércoles: aguanieve, nevadas y ráfagas de 69 km/h.

¿Cuándo llega el temporal de viento al Alto Valle? Los peores días de lluvia

En Neuquén Capital y General Roca, la semana será una verdadera montaña rusa térmica. Este lunes 28 arranca con lluvias, cielo cubierto y una máxima de 19°C, condiciones que comenzarán a ceder hacia el martes.

La inestabilidad dará paso a un repentino pico de calor primaveral: el miércoles 30 y el jueves 1 de octubre, el termómetro saltará hasta los 23°C en Neuquén y 24°C en Roca. Sin embargo, el escenario de riesgo se desatará el viernes 2 con el regreso de las precipitaciones y ráfagas severas que alcanzarán los 78 km/h a lo largo de toda la jornada.

¿Qué pasará con la lluvia en el Valle Medio y la costa de Río Negro?

La franja central de Río Negro transitará días muy oscilantes. En la zona de Choele Choel, el martes 29 será el día más inestable del arranque, con lluvias garantizadas y una máxima de 18°C. Tras tocar la marca más alta de la semana el jueves (24°C), el clima se descompondrá el viernes con más agua y vientos de 69 km/h.

En Viedma y el extremo atlántico, la primavera no logrará afianzarse y exigirá abrigo extra. El martes estará marcado por lluvias y un crudo descenso térmico que dejará la máxima en apenas 13°C. Aunque el jueves 1 la capital provincial alcanzará los agradables 24°C, el viernes sufrirá una nueva caída en los termómetros (16°C), golpeada por el temporal y las ráfagas.

¿Dónde nevará durante esta semana en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

Los destinos turísticos andinos y el centro de la provincia vivirán una semana plenamente invernal, sin pausas en las precipitaciones. En Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura no verán el sol, con lluvias constantes proyectadas de lunes a viernes.

El escenario más extremo en la cordillera comenzará el miércoles 30, cuando el agua se combine con aguanieve y nevadas en la zona de Bariloche, sumando vientos sostenidos de entre 59 km/h y 69 km/h en todo el corredor.

Por su parte, Zapala enfrentará un clima hostil con lluvias pautadas para el lunes, el miércoles y el viernes. Su jornada crítica será el miércoles, cuando una máxima de 19°C conviva con fuertes precipitaciones y ráfagas de 69 km/h.