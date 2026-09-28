Reapertura de las Becas Gregorio Álvarez 2026 en Neuquén: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

La cuenta regresiva ya comenzó para miles de estudiantes patagónicos que buscan un respaldo económico para sostener sus cursadas. A partir de hoy, lunes 28 de septiembre, el Ministerio de Educación de Neuquén habilitará una nueva ventana de inscripciones para la segunda edición de las Becas Gregorio Álvarez, apuntada de lleno a quienes cursan carreras terciarias o universitarias.

Con un esquema de topes actualizados en base al Salario Mínimo Vital y Móvil ($383.800), el programa busca ordenar el mapa de beneficiarios según la composición del hogar y la complejidad académica.

Las 4 claves del programa de Becas Gregorio Álvarez

Fechas clave: las postulaciones estarán abiertas desde este lunes 28 de septiembre hasta el miércoles 14 de octubre. A quiénes les corresponde: estudiantes de nivel terciario o universitario (presencial o virtual), tanto dentro de la provincia como en otras regiones si la carrera no se dicta en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) o institutos locales. Tope de ingresos: los umbrales familiares varían según los integrantes en el sistema educativo y van desde $2.110.900 hasta $5.373.200. Cómo se hace: la postulación se realiza de forma digital escaneando el código QR oficial de la convocatoria.

Requisitos excluyentes para postularse a la Becas Gregorio Álvarez en Neuquén este 28 de septiembre

El sistema provincial estableció una serie de filtros obligatorios para aspirar al beneficio durante esta segunda etapa del año. Quienes no cumplan con la totalidad de los puntos quedarán automáticamente fuera del padrón:

Radicación: ser argentino o nacionalizado, nativo de Neuquén o acreditar un mínimo de cinco años de residencia previa en la provincia.

ser argentino o nacionalizado, nativo de Neuquén o acreditar un mínimo de cinco años de residencia previa en la provincia. Límite de edad: tener hasta 35 años cumplidos.

tener hasta 35 años cumplidos. Historial académico: contar con el secundario completo sin adeudar materias y certificar la condición de alumno regular con constancias actualizadas a septiembre de 2026.

Paso a paso: la documentación obligatoria para anotarse a las Becas Gregorio Álvarez

Para completar con éxito el trámite a través de la plataforma digital, los interesados deberán reunir y escanear previamente los siguientes papeles: