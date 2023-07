Bajo la lluvia, las familias de Las Perlas se resisten al desalojo por segundo día

En Las Perlas, 50 familias tomaron tierras y fueron denunciadas por el municipio y las empresas propietarias de los terrenos. Ayer por la mañana, inició el desalojo con una orden judicial, tras algunos momentos de tensión las familias se acercaron a dialogar con las empresas propietarias. Esto no tuvo solución alguna, hoy continúa el conflicto.

El pasado 2 de julio alrededor de 50 familias tomaron tierras en Las Perlas. Según manifestaron solicitan una solución al problema habitacional. Desde el municipio, el delegado municipal Carlos Aimasso aseguró que los terrenos no pertenecen al municipio, sino que son de dos empresas Ruca y Forestadora Limay. Los vecinos se acercaron a dialogar con esta última para evitar el desalojo pero no hubo ningún tipo de acuerdo.

Ayer a la mañana el personal policial, junto a los fiscales Gustavo Herrera y Diego Velázquez, se presentaron ante las familias y jóvenes de la nueva toma 2 de Julio, sector 1 y 2, para iniciar con el desalojo de las tierras. Según manifestaron desde fiscalía los terrenos pertenecen a las empresas Ruca y Forestadora Limay, quienes hace una semana presentaron una denuncia para poder volver a tomar posesión de sus terrenos.

Cerca del mediodía un grupo de familias se retiró de los terrenos para reunirse con los representantes de Forestadora Limay e intentar abordar a algún tipo de acuerdo que beneficiara a las dos partes. Pero según trascendió la empresa no estaba abierta a negociar de forma directa con las familias, optando así por dejar el conflicto en manos de la justicia.

«Todas las familias sufrimos un atropello, ni siquiera notificaron para que las familias pudieran levantar sus materiales, quemaron todo con fiscales presente, la orden era por usurpación y no por desalojo«, describió una vecina. Ante esto las familias aclararon que rechazan la denuncia por usurpación ya que en el predio no había nada que indicara que tenia dueños.

Durante la noche algunas familias decidieron volver a ocupar «pacíficamente» los terrenos a pesar de la lluvia a la espera de una solución por parte del municipio.

¿Cómo fue el desalojo de Las Perlas?

Según relataron los vecinos, el personal del municipio desarmó las casillas que estaban en la toma y colocó los materiales en varios camiones con el fin de sacarlos de los terrenos en disputa. Además, sacó las delimitaciones de terrenos que habían armado las familias que llevaban adelante la toma.

Para evitar mayores perdidas materiales los vecinos decidieron prohibir la salida del predio de los camiones. Luego de varios minutos de tensión, los materiales fueron devueltos a las familias.

Desde el municipio mantienen que no se trata de un desalojo ya que las viviendas precarias que estaban en el lugar no eran habitadas. «Sabemos que no hay viviendas construidas, son solo algunas carpas. Seguramente por las condiciones climáticas no estaban habitadas. El municipio realizó una denuncia por las familias que se habían instalado en los cañadones. Y en paralelo ocurrieron las denuncias de las empresas que ya tenían alguno de esos terrenos vendidos» explicó Carlos Aimassa, delegado municipal de Las Perlas.