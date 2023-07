Liberaron la ruta 151 pero continúa el corte en la ruta 69, camino a Añelo: esperan una respuesta

Transportistas y familias de las escuelas de Campo Grande instalaron dos cortes de rutas desde esta madrugada. Se ubicaron sobre la Ruta 151, camino a Catriel, y sobre la Ruta 69, en dirección a Añelo. Las familias reclaman que se solucione la falta de transporte para los estudiantes. Además, quieren avances de la nueva primaria prometida para San Isidro. Cerca de las 18 se liberó el corte en la Ruta 151 pero continúa el reclamo en la Ruta 69 a la espera de una respuesta provincial.

Esta tarde durante el reclamo, el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero se comunicó con la gobernadora Arabela Carreras para exigir respuestas provinciales.

David, uno de los papás que forma parte de las manifestaciones, detalló a RÍO NEGRO RADIO que los cortes son totales. Ambos comenzaron durante la madrugada, alrededor de las 4 y permanecerán hasta que obtengan una respuesta. «Por el momento no se ha comunicado nadie», manifestó uno de los padres. Y aseguraron que no se levantará la medida hasta que no les den una respuesta desde Provincia.

Uno de los cortes estaba ubicado en la Ruta 151, sobre la rotonda de Campo Grande, frente a la estación de servicio. Mientras que el otro, continúa en la Ruta 69, a la altura del barrio Labrador, antes de San Patricio del Chañar.

Según detallaron esta tarde, el corte continuará hasta que reciban una respuesta provincial. Describieron cuál es la modalidad que están utilizando: «liberar cada dos horas, por 15 o 20 minutos».

El padre recordó que Campo Grande está formado por cuatro localidades: Villa Manzano, Sargento Vidal y San Isidro. Actualmente, los estudiantes de nivel primario y medio deben recorrer distancias entre 5 y 10 kilómetros para poder asistir a clases.

Sumado a esto, las localidades no cuentan con transporte de línea de colectivos frecuente, sino que pasan cada dos o tres horas, lo que hace fundamental que Educación garantice el servicio del transporte escolar.

Además, explicó que los transportistas también se sumaron al reclamo y los acompañan en la manifestación. “Los transportistas decidieron suspender el servicio hasta que les cambien la modalidad de contratación”, expresó David.

Las familias exigen transporte para los estudiantes de Campo Grande y la nueva primaria prometida para San Isidro. (Gentileza).-

Explicó que los transportistas no cobraron por sus servicios durante la primera parte del ciclo lectivo. Durante las recientes vacaciones de invierno, llegaron a un acuerdo con Provincia y percibieron entre el 50 y el 80% de lo adeudado.

Sin embargo, no reiniciaron los traslados en reclamo de una nueva modalidad de contratación que les garantice el pago a tiempo.

Además de este reclamo, las familias sumaron el de la nueva primaria para San Isidro. Las familias de la escuela 300 han cortado la ruta por el pésimo estado del edificio y lograron el compromiso no solo del arreglo, sino de una nueva entidad porque la actual no da abasto con la demanda.

Aunque el Municipio cedería el terreno y Provincia la construcción, el proyecto se habría trabado porque no hay acuerdo sobre quién se hará cargo de garantizar los servicios públicos.

“Los padres de la escuela 300 necesitan una definición, hubo acuerdos, hay una ordenanza, pero falta la decisión por parte de la municipalidad. Hicimos todo lo que había que hacer, logramos hasta conseguir el terreno, pero aún no hay definiciones ni del municipio ni de Provincia”, manifestó David.

El intendente de Campo Grande Ariel Rivero llamó a Arabela Carreras durante el corte: «Que vengan a dar la cara»

Durante el reclamo en las rutas, el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero se comunicó con Arabela Carreras para exigir una respuesta provincial. «Estamos mal, han siteado los pueblos, decile al Ministerio de Educación que venga a resolver esto«, dijo Rivero.

Carreras respondió que «el problema del transporte es que no presentaron la documentación necesaria, están flojos de papeles y no pudimos contratar a otros para que puedan presentarse entonces lo que se hizo fue empezar a pagar».

Mientras que Rivero, junto a los manifestantes repitió el pedido de una respuesta: «Estoy solo, que venga el ministro a dar la cara acá, decile que vengan a hablar con la gente«.

Aseguraron que durante el llamado, la gobernadora cortó la comunicación ante estos pedidos. Y planteó que «hemos estado trabajándolo y dialogando pero siguen cortando, así no se puede».

Corte de Ruta 22 en Neuquén, frente a Desarrollo Social

En Neuquén la Ruta 22 estuvo cortada frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la altura de la calle Anaya. Según anunciaron el corte se mantendrá hasta las 15. Solo permitieron el paso de ambulancias y el personal del hospital Bouquet Roldán, que estaba en el mismo sector.

Esta mañana los empleados retomaron la protesta, que comenzó hace meses por la denuncia de pases a planta permanente de personas que, aseguran, no trabajan en el área. Además, denunciaron que hay muy poco personal activo para atender a los más 1.700 beneficiarios de planes sociales.

Escuchá a David Olmedo, padre de la escuela 300 de San Isidro en “Arranquemos” por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).