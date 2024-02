Bariloche bajo humo: se conformó un comando ampliado y más de 30 brigadistas intentan apagar el fuego

Desde Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que hoy a la madrugada, entre las 2 y las 4 horas, se produjo un incendio en la zona de Brazo Tristeza. Ya hay cuadrillas trabajando y se sumaron brigadistas del SPLIF Bariloche. Al lugar del foco de incendio solo pueden acceder por vía acuática.

Desde Parque Nacional Nahuel Huapi se informó que se conformó el Comando de incidentes ampliado integrado por el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias. Una acción para trabajar de manera mancomunada.

Se conformó el Comando de incidentes ampliado integrado por el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias.

Si bien aun no se han establecido las causas del inicio del foco, desde Parque Nacional Nahuel Huapi, indican que si bien aún no se han establecido, «podrían ser de origen antrópico», es decir por acción humana. Hoy temprano Carlos Madjinca, secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, aseguró a Diario Río Negro que el lugar donde se desató el incendio es de difícil acceso, que solo se llega vía acuática. Por eso aseguró que el incendio debe haber comenzado «por un descuido de alguien que no sabía que no puede hacer fuego ahí o lo hizo sabiendo que en ciertas zonas no hay posibilidad de hacer fuego».

El área afectada se encuentra en la costa sur Brazo Tristeza del Lago Nahuel Huapi, sobre la ladera norte del cerro Capitán, habiéndose iniciado a la altura de la desembocadura del Arroyo Cretón, en una zona a la que sólo se puede acceder por vía lacustre.

Se conformó el Comando de incidentes ampliado integrado por el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias.

En el lugar ya se cuenta con el trabajo de 17 brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi; 15 brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Rio Negro – SPLIF, Central Bariloche; personal del Departamento de Guardaparques de Zonas Sur y Centro y embarcaciones de Zona Lacustre del Parque Nacional, también una lancha de Prefectura Naval con personal de la institución, cuatro lanchas perteneciente a diversos prestadores turísticos, un helicóptero Bell 407con helibalde, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dos drones cada uno con su binomio de operadores, para tareas de observación, y se sumará en las próximas horas un helicóptero Bell 412, también con helibalde, también del SNMF.

Dada la complejidad y topografía del área, no es posible el despliegue de aviones hidrantes para el combate. El fuego se encuentra activo en todo su perímetro, avanzando sobre la vegetación, compuesta principalmente por bosque de Coihue y Ciprés, y se propaga por la superficie, por el combustible vegetal mediano y grueso pegado al suelo.

Situación de los de trekking:

Por el día de hoy hay cierre preventivo para el Circuito Tronador. Mañana, según cómo este el día, se evaluará su reapertura.

Todas las sendas de las zonas centro y sur del área protegida se encuentran abiertas en forma condicional por la gran presencia de humo. Permanecerán cerradas hasta nuevo aviso la travesía Cinco Lagunas, las travesías entre refugios, y las sendas que parten o llegan a Pampa Linda. Prohibido el ingreso a dichas sendas. Quienes se encuentren recorriendo las mismas deberán emprender el regreso hacia la Ciudad y evacuar la zona. En el mismo sentido, desde el área de Protección Civil de Bariloche se informa que se cierra el ingreso a Bahía López, sus sendas, y el Cerrito Lao Llao, y el Refugio López. De forma preventiva se cierra momentáneamente el acceso a los refugios, Jakob, Laguna Negra, Frey, e Ilón.

Las excursiones lacustres a Brazo Tristeza permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Intervienen colaborando con el Operativo: Prefectura Naval Argentina, Protección Civil del Municipio de Bariloche, Gendarmería Nacional, Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Rio Negro – Central Bariloche, Dirección de Bosques de la provincia de Río Negro.