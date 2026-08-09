Bariloche con nieve y hielo este domingo: piden extremar la precaución para transitar

Con nuevas nevadas en la madrugada de este domingo en Bariloche y posteriores heladas, la circulación se complica en la ciudad, por lo que desde Protección Civil se solicitó extremar las medidas de prevención, portar cadenas y evitar desplazamientos que no sean necesarios.

Según informó la Municipalidad de Bariloche las bajas temperaturas provocaron importantes heladas y presencia de hielo en distintos puntos de la ciudad, una situación que reduce considerablemente la adherencia y obliga a circular con extrema precaución.

Precaución para circular y especial atención en ascensos a los cerros

Las avenidas Bustillo y De los Pioneros, Circuito Chico, Ruta 82 y sectores de Elordi, Onelli, Pasaje Gutiérrez y Juan Herman presentan hielo, aunque permanecen transitables con extrema precaución, reportó el Municipio.

Se requirió «especial atención» en los accesos a los cerros Catedral y Otto, donde existe baja adherencia y es obligatoria la portación de cadenas. La misma indicación rige para quienes circulen por la Ruta Nacional 40 Sur en dirección a El Bolsón.

Se recuerda a vecinos y visitantes que es obligatorio portar cadenas físicas y utilizarlas cuando las condiciones así lo requieran. Además, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, evitar maniobras bruscas y circular únicamente en caso de ser necesario o ante situaciones de urgencia.

Cerro Catedral con frío extremo y más nieve

El cerro Catedral presenta este domingo temperaturas bajo cero y nieve renovada en toda la montaña. Según el parte oficial de Catedral Alta Patagonia, a las 10 la temperatura era de -3°C en la base y -8°C en la cumbre del centro de esquí.

Las nevadas registradas en las últimas 24 horas sumaron 10 centímetros de nieve seca en la base y 35 centímetros en el sector superior de la montaña, donde hay unos 70 centímetros de nieve pisada. Todos los medios de elevación están operativos, excepto la telesilla Nubes y Cóndor II.

El acceso al cerro desde el cruce de Virgen de las Nieves hasta la base se encuentra despejado, transitable con precaución.