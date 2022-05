Benjamín Vicuña y los besos con Romina Gaetani del 2011: los detalles de la charla con Pampita

Siguen las repercusiones por la entrevista que el viernes pasado dio Romina Gaetani al programa del espectáculo que conduce Ángel de Brito por AméricaTV. La actriz contó por primera vez cómo reaccionó al ser señalada como amante de Benjamín Vicuña en 2011, cuando grabaron la novela Herederos de una venganza.

Gaetani admitió que en su momento tuvo que llamar a Pampita para que no pensara mal. “Hablamos con Caro porque estaba preocupada, así que la llamé. La producción me pidió que la llame. Y además tenía buena onda con ella porque teníamos amigas en común, así que la conocía y habíamos compartido cosas”, comenzó diciendo.

“Estuvimos como media hora larga hablando. Era una conversación de dos mujeres hablando de hombres y preguntándonos ‘cómo estas vos’ y ‘cómo estoy yo’. Todo bien. Muchas veces me pusieron en el lugar de ‘robamaridos’ que decís ‘no es verdad’, y me comí varios garrones”, recordó.

En 2011, los artistas estuvieron involucrados en rumores de romance. En aquel momento los trascendidos indicaban que entre ellos había algo más que un vínculo profesional. Incluso la revista Paparazzi llegó a publicar que Carolina Pampita Ardohain le había hecho llegar una contundente advertencia a la actriz: “No te metas con mi marido”.

No es al primera vez que Gaetani habla recientemente de este tema. El año pasado, durante un programa radial dijo que con Vicuña había tenido su mejor beso de ficción.

“Hubo un beso que me di con Benjamín Vicuña una vez… No me acuerdo en qué telenovela era, creo que fue Herederos de una venganza. No chapábamos generalmente porque era el marido maltratador, no había nunca un beso. Estábamos en un campo abierto y venía el chape, como que en ese momento estábamos bien, y dije ‘ay’. Gritaban ‘corte, corte, corte’ y no escuchábamos nada’”, detalló.