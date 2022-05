Romina Gaetani, sobre Facundo Arana: «tuvo actitudes violentas conmigo»

El viernes pasado Romina Gaetani estuvo invitada a LAM (América TV) e hizo fuertes declaraciones sobre su relación profesional con Facundo Arana. En medio de una entrevista en la que la actriz recordaba diferentes anécdotas sobre cómo fue trabajar con diferentes galanes de la televisión argentina, al momento de hablar sobre su compañero de trabajo, se animó a contar por primera vez que el actor tuvo actitudes violentas hacia su persona.

Gaetani comenzó su relato diciendo que cuando estrenó una canción con su banda, La Rayada, Arana quiso difundirla haciendo hincapié en que ella había utilizado el término «falopa» en la letra, y que le había manifestado su preocupación «porque ella podía morir como Janis Joplin o Amy Winehouse», según indicó la artista sobre algo que ya había causado polémica en su momento, durante el año 2019.

«Ese posteo habló más de él que de mí, y de un prejuicio. Esa vez no tuve la necesidad de salir a hablar de que yo estrenaba una canción y que él solo me decía ‘pensé que te ibas a morir’. Mi amor, no me iba a morir, un ataque de pánico no mata a nadie«, sostuvo Romina.

«Tuve situaciones no gratas con él en la novela. Una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro y eso lo terminó de demostrar. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa«, aseguró Gaetani con respecto al último trabajo que compartió con Arana en la pantalla del Trece.

«No era por cosas del laburo. Hay testigos de hecho, quizás era ‘yo opino esto’ y tenía un arranque. Que alguien te diga ‘si fuera hombre, te cagaría a trompadas’ es un montón, es tremendo«, reveló la actriz.

«Después nos encontramos en Villa Carlos Paz haciendo temporada y fue más violento. Nos estaban sacando fotos y al oído me dijo, con su mejor sonrisa: ‘¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?’«, indicó Gaetani sobre Arana.

«Yo lo digo con una sonrisa porque no me da vergüenza hablar de esto y haber tenido en mi vida una adicción», cerró Romina Gaetani.