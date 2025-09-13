Bomberos voluntarios de Cinco Saltos recibieron una donación por más de $200 millones del sindicato de Petroleros

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos recibió un aporte valuado en más de 200 millones de pesos en equipamiento y uniformes estructurales por parte del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. “Estamos hablando de más de 200 millones de pesos de donación. Esto va a poner al cuartel en otro nivel”, afirmó el secretario general, Marcelo Rucci.

Bomberos voluntarios de Cinco Saltos recibieron uniformes, cascos y equipos de seguridad

La ceremonia se desarrolló en el cuartel ubicado sobre la avenida Blumetti, con la participación de dirigentes sindicales y representantes de instituciones locales. Entre ellos, estuvieron el secretario adjunto Ernesto Inal, la presidenta de la comisión directiva de Bomberos, Mari Fuentes, y el jefe del cuartel, Alejandro Guerrero.

Parte del equipamiento entregado incluye trajes ignífugos, botas y guantes. Foto: gentileza.

En el mismo evento, Fuentes presentó una nueva autobomba que fue adquirida con fondos de la cooperadora del cuartel. También participó Jorge Tapia, en representación de la empresa Total Energies, que tiene operaciones en la región.

El acto reunió a referentes sindicales, comunitarios y empresariales, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y el trabajo de los bomberos de la ciudad. La entrega de insumos busca garantizar mejores condiciones de seguridad en las intervenciones.

Un reconocimiento a los bomberos voluntarios de Cinco Saltos

Durante el encuentro, Inal destacó su vínculo personal con la localidad: “Volver a mi lugar de origen y poder ayudar es muy especial. El cuartel de bomberos es a pulmón. Ellos son los que se juegan la vida por nosotros”. El dirigente señaló que el aporte representó “un regalo al corazón”.

Rucci, en tanto, subrayó la importancia de que más firmas se sumen a este tipo de gestos: “Esperamos que esto contagie al resto de las empresas. Nosotros siempre estamos presentes en cada localidad de Río Negro, Neuquén y La Pampa”.

El aporte sindical superó los $200 millones y busca reforzar las condiciones de trabajo de quienes intervienen en emergencias. Foto: gentileza.

El Sindicato aseguró que la iniciativa forma parte de un esquema de apoyo a distintas instituciones sociales de la región, como hospitales, escuelas, clubes y centros comunitarios.

Uno por uno, los elementos que fueron entregados al cuartel de Cinco Saltos

El equipamiento recibido incluye: 300 guantes de baqueta, 300 gantes de alto impacto, 300 guantes estructurales, 300 guantes de alta temperatura, 100 fajas de seguridad, 20 pares de botas de goma de seguridad, 100 camperas ignífugas, 50 pantalones de trabajo jean, 50 cascos de seguridad, 250 mamelucos ignífugos, 80 mamelucos térmicos, 1.000 antiparras, 250 botas de seguridad y 50 camisas de trabajo.

“Siempre decimos que nuestro gremio no solo defiende a los trabajadores en los yacimientos, también está presente en cada comunidad. Y este acto es una prueba concreta de ese compromiso”, cerró Rucci.