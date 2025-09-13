Vaca Muerta al mundo: el futuro para exportar se construye en modo asociativo

Los directivos de las principales petroleras estuvieron en la inauguración de la AOG 2025. Foto: Enrique García Medina.

Si bien la Argentina Oil & Gas (AOG) abrió con un mensaje político tranquilizador para el sector empresarial, otro de los temas que se abordó fue el avance de la infraestructura para la exportación y el “espíritu colaborador” entre las distintas compañías de la industria, desde operadoras que forman consorcios, grandes prestadoras de servicios de ingeniería y construcción que van en UTE y aquel “tercer anillo” de pymes que aporta a la gran apuesta de Argentina: Vaca Muerta.

Daniel González, coordinador de Energía y Minería del gobierno de Javier Milei, dijo en la apertura de la AOG, que duró entre el lunes y el jueves de esta semana en La Rural de Buenos Aires, manifestó que la política de déficit cero y “dólar previsible” seguirán siendo los pilares del gobierno. Además, confirmó que Nación se pondrá al día con el pago del Plan Gas. Hasta ahí el mensaje estrictamente político.

Pero fueron cuatro días intensos, de conferencias donde pasaron los CEO’s de las operadoras, directivos de empresas de ingeniería y construcción, fundadores de pymes y, por supuesto, dirigentes políticos. Todos ellos coincidieron que la competencia existe en el mercado petrolero, pero que para ir al próximo nivel es clave trabajar en conjunto. Es así que nacieron varios consorcios.

Un antecedente de cooperación y unión de fuerzas para una obra fundamental para Vaca Muerta fue el de Techint con Sacde, que formaron una UTE para la construcción en tiempo récord del Gasoducto Perito Moreno (antes “Néstor Kirchner”).

El primer CEO que habló en la tradicional conferencias que propicia la organizadora de la AOG, el IAPG, fue la de Horacio Marín quien comentó sobre el VMOS: “había que hacer un ‘project finance’ entre todas las compañías, un trabajo colaborativo porque la infraestructura anteriormente era hecha más por el Estado, entonces era más complicado”. Marín confía en que las exportaciones de VMOS comenzarán en 2026.

VMOS es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que se conformó como una empresa con nada menos que ocho socios: YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol -además de GyP que es socio Clase B-. El propósito de este proyecto es aumentar la capacidad de transporte y exportación del sale oil de Vaca Muerta, con una inversión de US$ 2000 millones de dólares para hacer un oleoducto desde Neuquén hasta Punta Colorada, en Río Negro, con un puerto y tanques de almacenaje.

Respecto a la cooperación en grandes proyectos, Gustavo Chaab, CEO de VMOS, le dijo a este medio en una entrevista anterior: “Si bien cada empresa vela profesionalmente por sus intereses, en este caso convergen los objetivos particulares y generales dadas las características del proyecto”.

«Después está la infraestructura gigante para el GNL, que son los gasoductos”, analizó el titular de YPF en la AOG. “Seguramente el año que viene ya tenemos que empezar a hacerlo, o sea, activar un gasoducto y un gasoducto simultáneamente. Y después estamos trabajando en el otro que es tanto con ENI como con Shell. Lo que estamos trabajando nosotros es tratar de hacer una infraestructura conjunta para bajar niveles de inversiones”, comentó.

Los proyectos de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) más trascendentales están en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

El proyecto Argentina Argentina LNG tiene tres fases. La Fase 1 la lidera el consorcio Southern Energy que traerá la primera unidad flotante de licuefacción para comenzar a exportar shale gas en formato GNL a partir de 2027. La Fase 2 también involucra al mismo grupo de empresas que traerán un segundo buque, el MK II, que se unirá para ampliar la capacidad desde 2028.

Southern Energy es el nombre que eligieron para un proyecto que comenzó con Pan American Energy y la noruega Golar -que se encargó de gestionar y conseguir el primero de los barcos-, pero que en esta clave asociativa se sumaron YPF, Pampa Energía y Harbour Energy.

El barco fábrica Hilli Episeyo será el primero en llegar a las costas de Río Negro.

Finalmente, la Fase 3 está a cargo de YPF junto con la italiana Eni. Por las características de este proyecto, las exportaciones podrían comenzar desde 2028, por esto se espera que la decisión final de inversión se realice antes de que termine el corriente año. En esta iniciativa otro socio es Shell, que se sumó cuando la malasia Petronas decidió retirarse del país.

Además de los esfuerzos de las operadoras actuales en Neuquén para aumentar la producción de gas, uno de los desafíos más grandes será la construcción de un gasoducto troncal de 48 pulgadas. La capacidad de transporte será de entre 75 y 100 millones de metros cúbicos por día de gas -es lo que produce sólo Neuquén en la actualidad-. El de Southern Energy será de 36 pulgadas.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, calificó como «disruptivos» los proyectos que distintas empresas están desarrollando para exportar gas y petróleo desde el Golfo San Matías.

“Necesariamente tiene que haber una complementariedad como la que está habiendo. Son inversiones de miles de millones de dólares y que son de muy largo plazo”, dijo Weretilneck en diálogo con EnergíaON en el stand de Diario RÍO NEGRO. “Este es un cambio de época y son proyectos disruptivo porque generar una terminal exportadora de petróleo y sumar a Argentina al mercado mundial de LNG es un éxito”, añadió.

Los grandes proyectos de exportación provocaron que la competencia quede en segundo plano: oleoductos, gasoductos y terminales de GNL avanzan a mayor velocidad cuando las compañías cooperación.

Los dólares que vendrán por el petróleo y el GNL

Unos años atrás, pensar en una segunda “Pampa Húmeda” que aportara US$ 35.000 millones en exportaciones anuales sonaba a utopía. Hoy, es un objetivo que toma forma con los proyectos en marcha.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, proyecta que hacia 2031 las exportaciones alcancen US$ 30.000 millones. Una pieza central será el oleoducto VMOS, que podría generar entre 4.500 y 12.500 millones de dólares anuales.

Sumado al Oleoducto Trasandino (Otasa) y el complejo de Puerto Rosales de Otamérica, el sistema permitiría llevar el volumen exportador a unos US$ 15.000 millones por año.

En paralelo, los barcos de GNL que impulsa Southern Energy en sumarán US$ 2500 millones anuales, y podrían ampliarse con proyectos junto a Eni y Shell, que elevarían el aporte a entre 10.000 y 15.000 millones.

Estas iniciativas se complementan con las exportaciones de gas natural que ya fluyen hacia Chile, Uruguay y Brasil, y que podrían extenderse también a Bolivia.