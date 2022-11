Buenos precios arrojan las primeras ventas de lana de la zafra 2022/23 en la Región Sur

La comercialización en conjunto nuevamente permitió a pequeños productores de la Región Sur rionegrina obtener buenos precios en las primeras ventas de lana de la zafra 2022/23.

En los últimos días, con el aporte técnico de profesionales del Programa Ganadero del Ente de la Región Sur, la Cooperativa La Amistad y del INTA, sacaron a la venta lana de ovejas merino de esquilas pre parto.

La primera licitación se realizó en Valcheta y fue organizada por la Cooperativa La Amistad. Allí, 25 familias de pequeños productores que reúnen entre 150 y 1100 kilos de lana cada uno, vendieron en conjunto, 12.500 kilos de lana merino cuyo análisis de laboratorio arrojó una finura de 19,6 micrones y 64% de rinde al peine.

La fibra presentó una buen largo de mecha y resistencia a la tracción y el lote incluyó 84% de lana vellón. Seis firmas se presentaron a esta licitación que tuvo como ganadora a Fowler, quien un precio promedio de U$s 5,55 por kilo ($ 910). Si bien el total se vendió como “lote único” cada productor preservó la identidad de su lana, de acuerdo a los kilos y calidad, y en base a ello fueron las cotizaciones.

En este sentido el valor más alto se pagó por un lote de 385 kilos, cuyo análisis arrojó una finura de 18,9 micrones y un rinde al peine de 67,7% y fue de U$s 6,22 por kilo ($1022). El valor más bajo le correspondió a una lana de 22 micrones y 55,3% de rinde y fue de U$s 3,67 por kilo ($610). Por otro lado, una lana de 20,1 micrones y 70,8% de rinde se pagó U$s 6,00 por kilo ($984).

Las esquilas pre parto comenzaron en julio. Foto: Gentileza.

Desde la organización se agradeció a las demás firmas que participaron de la licitación, cuyas ofertas fueron calificadas como “muy buenas” ya que se ubicaron por encima de los U$s 5,17, siendo todos precios superadores a los de referencia del Sistema de Precios y Mercados, obteniéndose un 11 % más de acuerdo a las características del lote .

“El resultado de esta venta conjunta es el esfuerzo de cada familia y la organización cooperativa la cual cuenta con el acompañamiento técnico de la ingeniera agrónoma Miriam López del Programa Region Ganadero” destacaron desde la cooperativa.

En Comallo, en marco de la Red de Organizaciones de la Región Sur, pequeños productores vendieron 67.538 kilos, de 19,2 micrones de finura y 60,1% de rinde al peine. El valor promedio obtenido fue de U$s 5.434 por kilo y supero en un 14,6% a los precios de referencia del Sipym. La firma compradora fue Lempriere. Esta venta reunió a productores de la Sociedad Rural de Comallo, Cooperativa Nueva Esperanza, Comunidad de Blancura Centro, Cooperativa Pichi Cullín y Cooperativa Ganadera Indígena de Jacobacci.

La venta de lana en conjunto permitió a productores obtener valores de entre un 40 y 50% más, a los que hubieran obtenidos en ventas individuales en el mercado regional.