Buscan a un hombre de Tucumán en la cordillera de Neuquén: la pista que aportó un vecino

Desde el martes por la noche, la Policía de Neuquén busca intensamente a un hombre de 32 años oriundo de Tucumán. La incertidumbre crece en la zona cordillerana por el hallazgo de su auto abandonado sobre la Ruta Nacional 237.

Se trata de Salvador Álvarez Cano, con domicilio en Yerba Buena. El pedido de colaboración fue difundido oficialmente luego de que su vehículo fuera encontrado en circunstancias que generan preocupación.

El dato que guía la búsqueda en Neuquén: qué dijo el vecino que lo vio por última vez

El comisario inspector Miguel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura, confirmó a Diario RÍO NEGRO que los rastrillajes se intensificaron tras un dato aportado por un vecino que vio la publicación de la búsqueda en los medios.

Según detalló, el testigo aseguró haber visto al hombre cruzar el río en ese sector, lo que abrió una nueva línea de búsqueda para los equipos desplegados en la zona. “Lo había observado desde donde encontramos el vehículo, a 1000 metros en sentido a Bariloche”, precisó Poblete.

La búsqueda se despliega por agua, tierra y aire. Foto: gentileza.

“En el día de hoy arrancamos la búsqueda por ese lado”, explicó el comisario inspector. A partir de ese indicio, los operativos se concentraron en el área señalada, ampliando el radio de rastrillaje hacia el curso de agua y sus alrededores.

Poblete indicó que está colaborando un helicóptero aportado por Bariloche. También trabajan brigadistas de Junín de los Andes, personal de Búsqueda y Rescate de Villa La Angostura, Prefectura y efectivos policiales. El operativo está a cargo del comisario mayor Guillermo Alfaro.

Misterio por la desaparición de un hombre en la Ruta 237 de Neuquén

El auto, un Volkswagen Gol Trend blanco (dominio AB 460 BQ), apareció el martes a las 20:19 sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1589, en jurisdicción cercana a Villa La Angostura.

Según se informó, el vehículo estaba con el baúl abierto, la llave puesta y pertenencias personales en el interior, entre ellas un celular color verde agua, una bolsa de dormir y prendas de vestir.

La Policía pide que cualquier dato sea aportado a las líneas oficiales.

En las inmediaciones también se encontraron un par de zapatillas turquesas con líneas blancas marca Adidas y medias negras con gris, elementos que podrían ser claves para la investigación.

Testigos señalaron que el vehículo ya se encontraba en esa posición al menos desde las 16 de ese mismo día, lo que amplía la franja horaria en la que se intenta reconstruir lo ocurrido.

Dónde aportar datos para colaborar con la búsqueda del hombre en Neuquén

La búsqueda es coordinada por la Comisaría N° 28 de Villa La Angostura y la Comisaría N° 51 de Villa Traful. Ante cualquier información, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato a los teléfonos 2944-494121 o 2942-537484, o bien al 911.

Desde la Policía reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y agradecieron cualquier dato que pueda contribuir a dar con el paradero del joven tucumano.