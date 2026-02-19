Inició el paro general de la CGT contra la reforma laboral en Neuquén y Río Negro: uno a uno, los servicios afectados este jueves

En Neuquén y Río Negro, el paro nacional de la CGT se siente desde la primera hora de este jueves. La medida de fuerza busca expresar un rechazo total al proyecto de reforma laboral que comienza a debatirse hoy en la Cámara de Diputados.

El cese de actividades en la región es contundente y afecta servicios vitales para la comunidad. El transporte público, la educación, la atención en organismos públicos y la recolección de residuos presentan una paralización casi total en las principales ciudades del Alto Valle y la zona andina.

Paro general de la CGT: qué pasa con el transporte y los vuelos

El gremio de la UTA confirmó la adhesión, lo que dejó sin servicio de colectivos urbanos e interurbanos a toda la región. No funcionan las unidades de Vía Bariloche, Flecha Bus, Cooperativa 1 de Septiembre (Roca) y Mi Bus (Bariloche). Asimismo, el Tren del Valle se sumó a la medida a través de La Fraternidad.

En los aeropuertos de Neuquén, Bariloche y Viedma, la actividad es nula. Los gremios aeronáuticos APLA y APA se plegaron al paro, provocando cancelaciones y demoras masivas en todos los vuelos programados para la jornada.

Paro general de la CGT: qué pasa con educación y salud

Neuquén: El gremio ATEN confirmó el paro y realizará una movilización. Concentrarán a las 11:00 hs en el monumento a San Martín .

El gremio confirmó el paro y realizará una movilización. Concentrarán a las . Río Negro: UNTER adhiere a la medida en toda la provincia, profundizando el conflicto salarial que ya afectaba el inicio del ciclo lectivo.

adhiere a la medida en toda la provincia, profundizando el conflicto salarial que ya afectaba el inicio del ciclo lectivo. Salud: Los gremios ATE, UPCN y ASSPUR garantizan únicamente las guardias mínimas y la atención de urgencias en los hospitales públicos.

Paro general de la CGT: qué pasa con bancos, Comercio y Residuos

Bancos: La Bancaria se sumó al cese, por lo que no hay atención presencial ; solo operan cajeros y canales digitales.

La Bancaria se sumó al cese, por lo que ; solo operan cajeros y canales digitales. Comercio: El Centro de Empleados de Comercio (CEC) adhiere, lo que podría generar atención reducida en locales y supermercados.

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) adhiere, lo que podría generar atención reducida en locales y supermercados. Residuos: En Neuquén capital, el servicio de recolección está suspendido desde anoche y se reanudará recién hoy jueves a las 22:00 hs.

Paro general de la CGT: los puntos de concentración y marchas

Además del cese de tareas, se realizarán movilizaciones en diferentes puntos de la región: