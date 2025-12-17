Encontraron a la joven de 19 años que era buscada en Roca

La Policía de Río Negro había lanzado un pedido de búsqueda para dar con una joven de 19 años en Roca. Esta tarde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad detalló que fue la persona fue hallada, por lo que se dio de baja el protocolo de búsqueda.

“La joven ya fue encontrada. Se da de baja protocolo de búsqueda”, comunicaron esta tarde desde la fiscalía.

Identificaron al hombre encontrado muerto en el Canal Grande de Roca

La semana pasada se halló un cuerpo en el Canal Grande de Roca y hasta este miércoles, se desconocía su identidad. El Ministerio Público Fiscal informó que tras realizar la autopsia correspondiente se logró determinar que se trataba de un hombre oriundo de Allen.

Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que luego de concretar los análisis correspondientes que realizó el equipo de Investigación Forense, el cuerpo fue identificado como Jorge Roberto Candia. El hombre tenía 73 años y se pudo determinar que era oriundo de la localidad de Allen.