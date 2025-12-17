¿Quién era? El cuerpo que fue encontrado en el Canal Grande de Roca era de un hombre de Allen y tenía 73 años

Identificaron el cuerpo que fue hallado en el Canal Grande de Roca. Foto: Alejandro Carnevale

La semana pasada se halló un cuerpo en el Canal Grande de Roca y hasta este miércoles, se desconocía su identidad. El Ministerio Público Fiscal informó que tras realizar la autopsia correspondiente se logró determinar que se trataba de un hombre oriundo de Allen.

Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que luego de concretar los análisis correspondientes que realizó el equipo de Investigación Forense, el cuerpo fue identificado como Jorge Roberto Candia. El hombre tenía 73 años y se pudo determinar que era oriundo de la localidad de Allen.

A su vez confirmaron que el cuerpo ya fue entregado a su familia. Sin embargo por el momento no brindaron detalles sobre la causa de muerte.

Muertes en el Canal Grande de Roca

El hallazgo de Candia fue la segunda muerte registrada, con dos semanas de diferencia, en el Canal Grande de Roca.

El primero fue el 24 de noviembre de 2025. Ese día un empleado de la Usina fue quien alertó a las autoridades tras descubrir un cuerpo «flotando» en la zona de las compuertas. El cuerpo era de un hombre de entre 30 y 40 años y se encontraba flotando en la zona del limpia rejas. Según la primera constatación, estaba con el torso desnudo y vestía una malla negra, además de presentar un corte visible en la pierna derecha.

Horas más tarde, la identidad del fallecido fue confirmada por su hermana: se trataba de José Alberto Umanzo.

Dos semanas después se encontró a Jorge Roberto Candia. El 12 de diciembre su cuerpo apareció flotando en el agua.

El hecho requiso de un gran operativo para lograr extraerlo del agua. Según la información que brindó el comisario a este medio, el cuerpo fue visto cerca de la calle San Juan, pero lograron atraparlo con sogas recién unos 150 metros después.

González señaló que el cuerpo pertenece a un hombre que se encontraba totalmente «desnudo» y por este motivo se les imposibilitó identificarlo.