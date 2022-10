Buscan a una mochilera de Cipolletti que desapareció en Perú

Yoselin Diaz es una joven cipoleña de 25 años que se encontraba realizando un viaje hacia México junto a su novio. Hace dos meses la familia perdió contacto con los jóvenes y desde entonces iniciaron un proceso de búsqueda para dar con su paradero.

La tía de la joven, Susana Diaz de Cipolletti explicó que la última vez que lograron comunicarse con Yoselin se encontraba en Puerto Maldonado en Perú junto a su novio, Pedro Agustín Diaz que también es de Cipolletti.

“Ella hace un tiempo decidió irse de mochilera junto a su novio, querían conocer México. Lo último que sabemos es que llegaron hasta Perú. Sabemos que venían pasando algunas necesidades. Sumado a eso le robaron todo en tres ocasiones, el celular, la mochila y la documentación”, manifestó.

Además, la tía de la joven relató que la última vez que se comunicaron la pareja estaba en Puerto Maldonado. «Desde agosto no sabemos nada. Lo último que nos dijo es que estaba muy mal, ella estaba muy delgada con anemia, buscaban trabajo para poder seguir viajando, pero ahora no sabemos nada. La última vez nosotros le giramos dinero a la cuenta del novio, pero no supimos nada más. Por comentarios de amigos de Pedro, sabemos que él ya no estaba con Yoselin. Tenemos miedo de que le haya pasado algo o que esté sola y enferma”.

Según explicaron los familiares, en la comisaría de Cipolletti no les tomaron la denuncia policial, tampoco en las oficinas de la Federal. Ante esta situación se comunicaron con la embajada Argentina en Perú, pero aún no han obtenido respuestas.

“Desde acá nos comunicamos con la embajada y la cancillería, pero nos dicen que el proceso es lento. Estamos desesperados, queremos encontrarla y traerla de regreso a Cipolletti”, señaló.