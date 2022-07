Con una melodía etérea, iluminación tenue y una escenografía que asemeja a un ático con objetos y recuerdos, se le da la bienvenida al público de “Mi Lugar en el Mundo” en la sede de la biblioteca del centro. Nadie sabe lo que va a ocurrir, sólo que van a conocer las historias de vecinas y vecinos de Choele Choel, de sus familias inmigrantes y de lo que significó llegar a estos lares, establecerse aquí y ver crecer a sus hijos, nietos y descendientes.

La propuesta esta organizada por la Asociación Amigos del Museo Histórico Regional de Choele Choel, la Biblioteca Popular “Dr. Nicolás Avellaneda” y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Choele Choel. La coordina y presenta Rodrigo Stoessel. Se desarrolla en un ambiente rodeado de estanterías repletas de libros y elementos característicos de la cultura que se presenta en cada encuentro.



El ciclo de conversaciones tiene un formato televisivo y en cada una de ellas se invitan a personas para homenajearlas en vida. De este modo se conocen las historias de sus familias, pueblo y país de origen a través de sus relatos y fotos.

Hasta el momento se han desarrollado dos de los cinco encuentros planeados para este ciclo: el primero tuvo como invitada a la pediatra Cristina Serediak, de la colectividad ucraniana, y en el segundo a Mirta Yunes y Jorgelina Paez en representación de la libanesa.

“En cada programa se proponen distintos rituales donde el público y los referentes de las instituciones organizadoras participan de manera activa, desde la bienvenida oficial a Choele Choel de sus familias y las pertenecientes a la colectividad, como así también de conocer los deseos y palabras de amor que les regalan sus vecidos”, comenta Stoessel.

También hay momentos con sorpresas como lo han sido la comunicación con la embajada de Ucrania en Argentina y de videos de la familia que quedó en El Líbano que se reunió para seguir el evento a través de las redes sociales. Cada invitado, además, le hace entrega de un presente identitario de su cultura a las instituciones organizadoras, como así también al invitado que estará en el programa siguiente.





Este mes el programa estará dedicado a la familia Mollo, pioneros de la colectividad boliviana que comenzaron a llegar en la década del ‘70 a la región.

“Mi Lugar en el Mundo” se describe como un encuentro meramente humano donde los invitados y el público viven una experiencia emotiva que los mantiene atentos durante todo el transcurso del mismo, quedando inspirados por querer saber más acerca de sus ancestros y de las culturas que identifica a cada colectividad que forma parte de la comunidad de Valle Medio.

Momentos de sorpresa y emoción



En el segundo programa se homenajeó a la familia Yunes, reuniendo a los familiares que habitan en los pueblos del Valle Medio como también los descendientes que quedaron en Majdal Tarshīsh, Líbano.

El tercer programa estará dedicado a la familia Mollo proveniente de Bolivia.





El ciclo 2022 está compuesto por cinco encuentros con invitados de Ucrania, Líbano, Bolivia, una a confirmar y cierra con una colectividad apátrida. La producción del programa se encarga de la selección de las vecinas y vecinos referentes, como así también de la preparación de los momentos sorpresas para quienes estén invitados. El evento se desarrolla en la Sala de Lectura de la Biblioteca Popular “Dr. Avellaneda”, con entrada libre y gratuita.



Historias, testimonios de quienes eligieron este lugar



“Después de formar una familia con mi esposo y mi hijo, vimos que la vida de médicos en Buenos Aires no era tranquila. Se nos dio la posibilidad de concursar en el Plan de Salud en 1974 y acá llegamos. Nos enamoramos de la vida más ordenada, del paisaje verde, del río Negro, de la calidez de la gente… Y acá todavía estamos disfrutando con nuestros tres hijos y nuestras tres nietas; de la tranquilidad de esta ciudad; de la amabilidad de su gente, de las amistades duraderas, de sus chacras llenas de árboles frutales, de su paisaje encantador de bardas y río. Todo esto nos hace afirmar que fue una buena elección venir hasta Choele Choel, nuestro lugar en el mundo. Jamás hemos dudado que es así”.

Cristina Serediak – Ucrania

“Nos vinimos a vivir acá, a Choele, porque mi papá vivía tanto en el campo que pusieron un negocio en una esquina de Chimpay y se fundieron. Él tenía acá un terreno, una casa con dos dormitorios grandes y el comedor que también hacía de cocina y de dormitorio donde dormían mi mamá y mi papá; vivieron en esta casa durante un año hasta que él falleció. Lo único que le quedó a mamá fue la casa y nos quedamos a vivir todos acá. Después que fui al colegio de monjas y me casé nos quedamos nosotros, Pedro – mi marido -, mis hijos y yo. Con los años, como mi hermana ya se estaba haciendo su casa en Viedma y se había casado, nos vendió su parte a nosotros. Mi ilusión era poner un negocio, así que a los dos años de casada armé un kiosquito. Acá estamos, con toda la familia. Me gusta Choele. También quiero mucho a la gente de Chimpay, debo decirlo”.

Mirta Yunes – Líbano

“Mi viejo viene en 1965 de Santiago del Estero. Lo mandan del banco a trabajar acá al Banco de Río Negro y Neuquén y después trabajó muchos años en el Nación. Conoce a mi mamá, se casan y tienen tres hijos: Javier, Jimena y a mi. Estuvimos viviendo un año y medio en Catriel – porque lo trasladan a mi padre – y a la vuelta nos instalamos acá. Para nosotros Choele es todo, para la familia es todo. Nosotros somos nacidos y criados acá, con una infancia muy linda junto a mis abuelos maternos. Seguiremos acá porque Choele me encanta, me gusta el pueblo, el lugar, la gente que es muy solidaria y compañera. Les digo la verdad:a Choele no lo cambio por nada del mundo”.

Jorgelina Paez – Líbano