CALF inauguró una nueva sala velatoria en el barrio Valentina Sur de Neuquén

La Cooperativa CALF habilitó una nueva sala velatoria en Neuquén capital, ubicada en la intersección de las calles Soldado Águila y Catán Lil, en el barrio Valentina Sur. Aseguran que brindan entre 10 y 12 servicios por día.

Según informaron desde la cooperativa, la apertura busca responder a la alta demanda del servicio. Rubén Domínguez, gerente del Servicio de Sepelios, consideró que “tenían una deuda pendiente con los asociados» y admitió que contaban «con pocas salas para la cantidad de servicios que teníamos”.

Domínguez detalló que actualmente gestionan un promedio de «entre 10 y 12» servicios diarios, y que esta incorporación brinda «la tranquilidad de poder cumplir con todos los asociados de Neuquén”.

La cantidad de servicios se explica por el crecimiento poblacional

El secretario general de CALF, Leonardo Ferreira, relacionó la apertura con «el crecimiento poblacional de la ciudad de Neuquén» y la necesidad de «cumplir con el mandato y las necesidades de los asociados».

El comunicado oficial recordó que este nuevo espacio se suma a las salas que la cooperativa ya posee en Bahía Blanca 546, Godoy 522 (Parque Industrial) y República de Italia 3979.

El Servicio Solidario de Sepelios de CALF, que funciona desde hace 48 años, cubre a más de 86.000 asociados en Neuquén, Plottier, Senillosa, Centenario, Vista Alegre, Cinco Saltos, Cipolletti, Allen y General Roca, entre otras localidades.