Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este miércoles 29 de octubre
La interrupción en el servicio eléctrico será por el mantenimiento de líneas de Baja y Media Tensión y Subestaciones Transformadoras. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará dos sectores de la ciudad este miércoles. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén este miércoles 29: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este miércoles 29 de octubre será de la siguiente forma:
- De 7.30 a 11.00: Paseo de la Patagonia – La Anonima – Chrestía entre Dr Ramón y Av. del Trabajador. Mantenimiento de líneas de Media Tensión y Subestaciones Transformadoras.
- De 8.00 a 11.00: Belgrano 1408 «Faena». Mantenimiento de líneas de Baja Tensión Subterraneas.
