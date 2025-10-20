CALF incorpora a su patrimonio un terreno estratégico en Neuquén



La Cooperativa CALF concretó días atrás la compra de un terreno estratégicamente ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén, consolidando así el plan de crecimiento patrimonial y fortalecimiento institucional.



La nueva propiedad, ubicada en Bahía Blanca y Mitre, permitirá proyectar futuras obras civiles y de servicios, acompañando el desarrollo urbano y energético de una ciudad en constante expansión.



En la firma de la escritura y entrega de llaves de la propiedad estuvieron presentes el presidente de la Cooperativa, Marcelo Severini acompañado por Leonardo Ferreyra, secretario general; Manuel Cuesta, Tesorero; Florencia Quiroga, coordinadora de finanzas y energías renovables y la escribana María Paula Kohon.



Aprobada por el Consejo de Administración esta importante inversión permitirá optimizar la capacidad operativa, modernizar instalaciones y mejorar la atención a los asociados.



El presidente de CALF, Marcelo Severini, destacó que “la adquisición de este terreno representa un paso importante hacia el futuro de la Cooperativa. Apostamos a seguir creciendo con responsabilidad, planificando el Neuquén que viene y fortaleciendo el patrimonio de todos los socios”.



El terreno tiene condiciones excepcionales que permitirán impulsar proyectos en beneficio de la Cooperativa y de toda su comunidad de asociados. Se trata de un predio ubicado en una esquina estratégica tanto por su ubicación como por sus dimensiones. El lote posee una superficie de 1.624 metros cuadrados y locales comerciales sobre calle Bahía Blanca. Los parámetros urbanos en esa ubicación permiten construir más de 12.000 m2.



Esta acción se suma a las recientes inversiones en modernización tecnológica y obras eléctricas financiadas con recursos propios, así como en nuevas unidades de servicios que reafirman el compromiso de CALF con sus socios y toda la comunidad neuquina.



Con más de nueve décadas de historia, la Cooperativa continúa consolidando su liderazgo en la prestación de servicios públicos y reafirmando su compromiso con el desarrollo social, energético y sostenible de la región.