CALF y el EPEN reciben fondos de Nación para hacer obras en Neuquén

El subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Damián Sanfilippo, firmó convenios con el presidente de CALF, Marcelo Severini (gentileza)

En un hecho que CALF calificó como «histórico», la cooperativa eléctrica hará cuatro obras de ampliación de abastecimiento de energía en Neuquén capital con fondos que Nación reconocerá en la factura de compra de energía a CAMMESA. El aporte alcanzará a 7.900 millones de pesos. El EPEN también cerró acuerdos por 12.431 millones no reintegrables.

El acuerdo con CALF se firmó el martes con el presidente de la concesionaria eléctrica de la capital, Marcelo Severini. La coordinadora de presupuesto y finanzas de la cooperativa, Florencia Quiroga Panelli, destacó que «nunca CALF recibió un aporte de este tipo. Solamente 15 cooperativas accedieron a este régimen especial de créditos, entre ellas CALF», sostuvo.

Explicó que el convenio fue posible porque la cooperativa tiene sus pagos al día y sin saldos pendientes para regularizar. En cuanto a la deuda de Calf con Cammesa, informó que se pagaron a la fecha 18 de las 96 cuotas pactadas.

Quiroga especificó si bien la compra al mercado mayorista depende de la estacionalidad, CALF paga un estimado de 5.500 millones por mes por la compra de energía a Cammesa. El convenio estableció que la secretaría de Energía Eléctrica reconocer con un crédito en 12 cuotas, para un total de 7.900 millones de pesos que serán utilizados para hacer las obras que presentó CALF.

Es decir que por cada compra mayorista, la cooperativa tendrá un descuento de unos 600 millones de pesos a partir de octubre de 1995, que deberá utilizar para obras de abastecimiento eléctrico para la capital.

«El destino de esos fondos son específicos: es para hacer obras de ampliación de capacidad de la distribución de la cooperativa. Presentamos cuatro que cumplieron con los requisitos y la subsecretaría hará una auditoría trimestral del avance de obra», especificó.

La coordinadora de la cooperativa especificó que el plan de obra será simultáneo para los cuatro proyectos presentados, con un plazo de un año.

Consultada si las nuevas obras solucionarán la falta de energía en sectores nuevos de la ciudad, como la avenida Eslovenia o la margen norte de la calle Soldi a la altura de Terrazas, Quiroga aclaró que los proyectos incluidos en el régimen especial de créditos fueron de abastecimiento y no de alumbrado público.

El destino de los 7.900 millones

Un anillo de 33 kw entre los centros de distribución que conforman la Estación Transformadora (ET) Argentina, la ET Centro Oeste y la ET Alto Valle que «permitirá aumentar la confiabilidad del sistema», informó CALF debido a que cuando alguno falle, la zona abastecida es suplida por alguno de los otros centros.

Salida de media tensión desde la Estación Transformadora Valentina. Permitirá inyectar potencia en un sector que está atendido con puntas de línea, ya saturadas.

Aumento de la capacidad de transformación de la ET Argentina (en Colón y avenida del Trabajador), con la incorporación de un segundo transformadora para la capacidad de energía de la zona centro.

Construcción de la ET Ferroviario: una nueva ET en la calle San Martín, zona del aeropuerto de Neuquén para abastecer 7.000 nuevos usuarios.



El acuerdo con el EPEN por 12.431 millones

La provincia recibió aportes de Nación por 12.431 millones de pesos «gracias a haber cumplido con todas sus obligaciones», escribió el gobernador Rolando Figueroa en su red de X.

El subsecretario de Energía Eléctrica de Nación, Damián san Filippo firmó el acuerdo con el presidente del EPEN, Mario Moya y el director por los trabajadores, Mario Chiappe. (X)

Agregó que son fondos que se destinarán a un plan de obras estratégicas en varias localidades de la provincia para fortalecer estaciones transformadoras, recuperar la capacidad de transmisión y mejorar la calidad del servicio eléctrico.

El convenio se firmó con el ministerio de Infraestructura y la subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, consistente en un régimen especial de crédito tras haber regularizado el EPEN la totalidad de las transacciones con Cammesa durante 2024 y hasta marzo de 2025, se informó oficialmente.

Suscribieron le acuerdo el gobernador Figueroa, el subsecretario de Energía Eléctrica, San Filippo y el presidente del EPEN, Mario Moya.