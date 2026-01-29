CALF instaló en Neuquén 683 medidores inteligentes en el barrio Santa Genoveva 

La cooperativa eléctrica CALF avanza con el plan de modernización tecnológica en la ciudad de Neuquén. Este fin de semana, el equipo técnico finalizó el recambio de equipos en un sector clave del barrio Santa Genoveva, y alcanzó un total de 683 medidores inteligentes instalados y operativos.

Los trabajos, que concluyeron el pasado sábado 24 de enero, se concentraron en el área abastecida por tres subestaciones transformadoras. Según informó la entidad, el objetivo es consolidar el sistema de «telemedición», una tecnología que permite leer los consumos a distancia y monitorear la red en tiempo real.

¿En qué beneficia al usuario?

La instalación de estos dispositivos cambia la lógica tradicional del servicio eléctrico. Entre las principales ventajas para los vecinos del sector, se destacan:

Respuesta rápida: los medidores inteligentes reportan fallas automáticamente, lo que permite a la guardia detectar cortes o problemas de tensión antes de que el usuario llame a reclamar.



Precisión: al eliminar la toma de estado manual, se reduce el margen de error en la facturación y se mejora la trazabilidad del consumo.

Reutilización de equipos

Desde el área de Nuevas Tecnologías de CALF explicaron qué pasará con los aparatos retirados durante el operativo. Se aplicó un criterio de eficiencia:

Los medidores mecánicos (a disco), por ser de tecnología obsoleta, fueron dados de baja definitiva.