Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el viernes 30 de enero en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar nuevas salidas en baja tensión para abastecer nuevas demandas y reparación de conductores. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará varios sectores de la capital. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén el viernes 30: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este viernes 30 será de la siguiente forma:
Primer Corte
- Horario: De 07:00 a 12:00 h.
- Zona: Desde Illia y Amancay entre Formosa y Av. San Juan.
- Motivo: Realizar nuevas salidas en Baja Tensión para abastecer nuevas demandas.
- Nota: Corte autorizado por el órgano de control municipal.
Segundo Corte
- Horario: De 14:00 a 16:00 h.
- Zona: Lanín entre Bosch e Intendente Mango, Luis Beltrán y Fava.
- Motivo: Reparación de conductores.
