Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el viernes 30 de enero en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará varios sectores de la capital. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén el viernes 30: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este viernes 30 será de la siguiente forma:

Primer Corte

Horario: De 07:00 a 12:00 h.

De 07:00 a 12:00 h. Zona: Desde Illia y Amancay entre Formosa y Av. San Juan.

Desde Illia y Amancay entre Formosa y Av. San Juan. Motivo: Realizar nuevas salidas en Baja Tensión para abastecer nuevas demandas.

Realizar nuevas salidas en Baja Tensión para abastecer nuevas demandas. Nota: Corte autorizado por el órgano de control municipal.

Segundo Corte