Calles detonadas y emergencias: un obstáculo para llegar a tiempo y salvar vidas en Roca

No solo los automovilistas sufren daños en sus vehículos a raíz del deterioro en las calles de Roca. Trabajadores de los distintos servicios de emergencias, explicaron que hay recorridos donde no pueden esquivar los baches o demoran los recorridos porque tienen que estar pendientes de los nuevos pozos.

Manejar por las calles de Roca se convirtió en un problema para los conductores de la ciudad. Más aún para aquellos trabajadores de los sistemas de Emergencias, quienes tienen que estar atentos para llegar a tiempo para los pacientes y sortear los nuevos pozos en el camino.

A la atención sobre las señales de tránsito y a la imprudencia de algunos conductores, se sumó la tarea de esquivar los baches y pozos. Sobre todo, en aquellas zonas donde los cráteres son cada vez más grandes y se multiplican.

«Tardamos un poco más en los pedidos, porque uno tiene que ir esquivando pozos y tiene su demora. Si bien hay calles que están cortadas porque hay trabajadores realizando tareas de reparación, existen otras roturas que tenemos que transitar continuamente como rotonda Mendoza y Gelonch», explicó Milton Álvarez, un conductor de las ambulancias del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme).

Previo a las salidas, realizan un mapeo «imaginario», evaluando cada una de las alternativas a aquellas calles que pueden elegir para evitar la demora por los baches sobre el asfalto.

Milton Álvarez, conductor del Siarme, manifestó que existen destinos donde se complica llegar o trasladar a los pacientes, por el mal estado del asfalto. Fotos Juan Thomes.

Otro de los puntos que destacó el chofer de Siarme, fue la importancia del trabajo en equipo para comunicarse cuales son aquellas calles «complicadas» por los pozos.

Aclaró que usan otras vías como caminos alternativos para poder circular con mayor fluidez, tanto por los baches como por el tránsito, entre las que se encuentran calle Sarmiento, España y Evita.

«Hay sectores que sabemos que están muy deteriorados. Hay tramos de la Ruta Provincial 6 que complican mucho nuestro manejo, la subida de las vías sobre 9 de Julio altura con Damas Patricias, y barrio Nuevo, es uno de los sitios que más problemas tiene», reiteró Álvarez.

Cuando te llega el pedido, vos ya tenés que ir imaginandote por qué calles no ir, siempre manteniendo la calma y para darle seguridad al paciente. Milton Álvarez, chofer de ambulancias del Siarme.

Leopoldo Delgado, Bombero Voluntario y conductor de los móviles del Destacamento 2 de Abril, coincidió en que es vital el reconocimiento de las zonas problemáticas por cortes, desbordes y roturas en las calles. Detalló que existe una comunicación continua con los demás choferes, para interiorizarse sobre el estado del tránsito y los nuevos baches.

«Siempre prevemos los caminos que tenemos que tomar, tratando de evadir las zonas conflictivas, para llegar a tiempo y cuidar las unidades. Tenemos en cuenta que vamos a una emergencia, por lo que evitamos producir roturas para llegar al siniestro y poder retornar a la base», aseveró Delgado.

Leopoldo Delgado explicó que se mantienen actualizados con el estado de las calles, para evadir los pozos en Roca. Foto Juan Thomes.

El bombero también aseguró que, en los barrios donde se están realizando conexiones de agua, han generado que los móviles se «encajen» en los pozos. «Se trata de evitar calle Maipú, 9 de Julio y 25 de Mayo, que son las que más se inundan en el centro. En la zona norte, también se han generado algunos inconvenientes», confirmó el chofer.

Repuestos por las nubes

Además, los precios de las reparaciones han subido mucho producto del valor en los repuestos importados. Delgado comentó que, si bien el Destacamento 2 de Abril cuenta con auxiliares mecánicos que realizan las reparaciones, uno de los problemas que afrontan son los elevados precios que tienen los repuestos y es por eso que recurren a negocios de otras localidades, para abaratar costos.

«En las rutas también se tendría que trabajar. En el último tiempo, hubo muchos siniestros viales por el estado del asfalto y el desnivel que tienen las banquinas«, concluyó el bombero voluntario.

Las unidades livianas -de ataque rápido-, son las que más salen por la quema de pastizales que lamentablemente está por comenzar. Son nuevas, pero requieren mantenimiento y como están caros los repuestos, se viaja a buscarlos a Cipolletti o Neuquén» Leopoldo Delgado, conductor y bombero voluntario de Roca.

Rubén «Coco» Costa, dueño de la gomería Agustín de barrio Brentana, explicó que debido a los pozos y a la proliferación de baches en el último tiempo, se están estropeando las llantas y las cubiertas de muchos vehículos.

«Una cubierta nueva ronda a partir de los 30 mil pesos, mientras que arreglar una llanta puede costar alrededor de los 3 mil pesos. Las cubiertas rotas, a veces, no se pueden arreglar porque se golpean a los costados. Además, si tienen el talón muy blando, ya no sirven más y peor si el neumático tiene una sola tela», reiteró Coco.

El deterioro sobre el asfalto de calle Panamá en barrio Malvinas es uno de los puntos que causa el malestar de los vecinos, en Roca. Fotos Juan Thomes.

Según el dueño de la gomería, los clientes han aumentado porque no logran divisar los pozos en los días posteriores a las lluvias o los charcos producidos por los desbordes de agua cloacal, y terminan rompiendo sus neumáticos. En este sentido, aseguró que muchos automovilistas llegan a torcer las llantas o a «morderlas».

Mariano Silva, dueño del taller «Mecánica Integral Silva», comentó que el daño en las cubiertas es el principal problema. Consideró que esto se debe debido a que, el primer impacto sobre los pozos, se genera inicialmente en el neumático.

«Ha crecido la demanda de trabajo sobre el rodado, con el daño en las cubiertas, sobre todo en los laterales. Lo que pasa con el mal estado de las calles es que las gomas se deforman y se rajan por dentro. Es por el golpe mismo que se da contra la llanta«, explicó el mecánico.

Silva además explicó que, luego del primer el impacto que hace el vehículo contra el pozo, las consecuencias en cuanto a ruedas torcidas y ovaladas, van generando daños en la suspensión.

«El amortiguador se resiente. También, trabajamos continuamente sobre las rotaciones de cubiertas. De acuerdo a los precios, está imposible poder comprar neumáticos nuevos y muchos sufren desperfectos por tener perfiles bajos», sostuvo el mecánico.

Los problemas de agua y cloacas se multiplican en algunas calles como 9 de Julio y España, en Roca (foto: Alejandro Carnevale)

Según los datos que aportaron desde este taller, una cubierta rodado 14 cuesta alrededor de 50 mil pesos, y un neumático rodado 16, puede alcanzar un valor de 90 mil pesos.

Por otra parte, las reparaciones de un tren delantero completo puede llegar a costar unos 35 mil pesos. Todo de acuerdo al modelo del auto, a los repuestos que se consigan y si el producto es de importación, puede elevarse.

«El problema más complicado es romper la cremallera. Además, los repuestos importados son carísimos. Sin embargo, es peligro tener el vehículo sin revisar porque quizá tenés una rotura de bujes, de extremos de dirección, que ejercen fuerza y se pueden torcer», reiteró Silva.

Reconoció que todo esto puede generar consecuencias trágicas, sobre todo en el tránsito sobre ruta, porque si el amortiguador del vehículo se va dañando -cuando se frena bruscamente-, el automóvil tiende a tirarse sobre el amortiguador dañado y se pierde el control.

Cuesta conseguir repuestos originales y, si se consiguen, son inaccesibles económicamente. Hay mucha industria nacional, pero los presupuestos hay que trabajarlos sobre la marcha» Mariano Silva, encargado del taller Mecánica Integral Silva