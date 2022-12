Calor extremo en Cipolletti: las recomendaciones para no sufrirlo

Esta semana se esperan altas temperaturas en Cipolletti y en todo el Alto Valle, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se esperan hasta 36° en la región. El municipio de Cipolletti brindó distintas recomendaciones para poder sobrellevar este clima en la zona, enterate cuáles son.

Entre los principales puntos recomiendan mantenerse hidratados y evitar realizar ejercicio durante los horarios de mayor temperatura.

Las recomendaciones:

Permanecer en espacios ventilados.

Consumir 2 litros de agua por día.

Usa ropa liviana.

Utilizar gorra o visera, y protector solar.

Evitar las comidas pesadas e incluir a la dieta frutas y verduras.

Evitar el ejercicio físico al sol entre las 11 y las 18 hs. Tampoco tomar sol en ese horario.

Mantenerse en lugares frescos.

No tomar bebidas con alcohol en exceso, bebidas con cafeína o con demasiada azúcar.

Proteger a tu familia, sobre todo a niños y a adultos mayores.

Piden además evitar el uso excesivo de agua para no desperdiciarla.

Golpes de calor

La municipalidad informó cuales son los síntomas para estar alerta en caso de sufrir un ataque de calor. Los signos de que se puede estar sufriendo esto son: enrojecimiento y sequedad en la piel, sudoración excesiva y posterior falta de sudor, náuseas, pulso rápido, mareos, confusión, fiebre con temperatura de más de 39.4°C, dolor de cabeza y convulsiones, falta de aire o problemas para respirar, pérdida del conocimiento.

Por otro lado, el equipo de nutricionistas de la secretaría de desarrollo humano y promoción comunitaria, elaboraron una guía de consejos para ayudar en esta época del año.

Los tips nutricionales que difundieron son:

-Beber diariamente 2 litros de agua. Ofrecer con mayor frecuencia a niños y adultos mayores, ya que son más propensos a deshidratarse.

–Aumentar el consumo de frutas y verduras. Preferir opciones frescas como ensaladas. Las frutas son ideales para colaciones a media mañana y media tarde.

-Preferir frutas y verduras de estación, ya que tienen mejores nutrientes y son más económicas.

–Incorporar cuatro comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Además, sumar dos colaciones: a media mañana y a media tarde.

-Preferir comidas frescas, evitando las comidas copiosas y muy calientes.

-Realizar actividad física regular, preferentemente en horarios en los cuales no haga tanto calor. Siempre llevar gorra y agua para hidratar.

-Incorporar legumbres como lentejas, porotos y garbanzos en ensaladas, junto a otras verduras.

-Controlar el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas, jugos de frutas industriales, aguas saborizadas y también bebidas alcohólicas.

Está prohibido bañarse en los canales

Protección civil elaboró un comunicado a partir del gobierno de Cipolletti en el que recuerda a los vecinos y vecinas de la ciudad que está prohibido bañarse en los canales de riego. No está permitido bañarse en lugares no habilitados para tal fin, y que no cuenten con servicio de guardavidas.

Ante cualquier emergencia comunicarse al 147 o con la Central de Emergencias al 109/911.