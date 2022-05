Casi atropellan a un manifestante de la Cooperativa Fruti Oro

Esta mañana se vivieron momentos de tensión en la Cooperativa Fruti Oro de Fernández Oro. Un extrabajador denunció que casi lo atropella un camión que intentaba sacar la mercadería que almacenan las cámaras de frío del lugar. Decidieron reforzar la guardia y permanecer en el lugar.

Ayer los extrabajadores anunciaron que continuarán en el predio hasta obtener respuestas. Hoy denunciaron que dos camiones salieron por la fuerza del predio, en ese ínterin casi arrollan a un trabajador.

Algunos de los manifestantes permanecieron en el predio durante la noche realizando guardia para que nadie ingresara ni saliera del predio. Alrededor de las cinco de la mañana, los demás compañeros fueron informados de la situación que ocurría en predio. Ante esa situación decidieron que todos debían dirigirse al lugar.

Una de las extrabajadoras, Miriam Ponce explicó que «esta madrugada un grupo de exempleados realizó una guardia en el predio hasta que llegaran las demás compañeras. Por las bajas temperaturas decidimos no quedarnos. Hoy como a las cinco de la mañana nuestros compañeros nos llamaron para avisar que dos camiones salieron por la fuerza y casi arrollan a uno de los chicos».

El trabajador se encuentra en buen estado de salud. Ponce, relató cómo ocurrieron los hechos. «Los camiones salieron por otro ingreso que nosotros no estábamos bloqueando porque el puente de ese ingreso está roto. Al percatarse de la situación dos compañeros fueron a prender una goma en ese ingreso, entonces, el chofer de uno de los camiones se bajó a agredir a uno de nuestros compañeros. Lo empujó, lo tiró al piso y salió en el camión. Fue una situación muy violenta, los amenazó diciendo que nos iban a sacar a tiros del lugar».

Los manifestantes realizaron la denuncia en la comisaría, porque aseguran que no hicieron nada malo. «Estamos realizando una manifestación pacífica, nuestro reclamo es justo hace cinco años estamos esperando respuestas. Nosotros no hicimos nada malo, ellos vinieron a patotearnos. Con esta situación ganamos fuerza y no nos vamos a mover de acá hasta que el conflicto se solucione. Queremos que la justicia actúe y si tienen que rematar el predio para que nos paguen que lo rematen».

El comisario de la unidad 26 de Fernández Oro, Luis Hawrilak confirmó que recibieron la denuncia. «Denunciaron que un camión que salió del predio, casi colisiona a una de las personas«. Además, dijo que «este camión también chocó con un poste de luz que inhabilitó la calle«.

Los manifestantes también aclararon que hoy a las 10 tienen una audiencia en la fiscalía porque la gente que alquila el galpón los denunció porque no los dejan sacar la mercadería.

Por parte de los dueños del predio no han tenido comunicación. Aseguran que solo les han ofrecido el 30 por ciento del pago que va a recibir para que lo dividan entre los 54 extrabajadores.