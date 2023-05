Caso Facundo Castillo: «Mi hermano merecía que se haga justicia»

Ayer el jurado popular que intervino en el caso de Facundo Castillo dio a conocer su veredicto final. En la audiencia declararon culpable a Ramiro Gutiérrez por el homicidio de Facundo en Cipolletti. Posteriormente, en el juicio de cesura se definirá la pena. Hoy su hermano, Emiliano Castillo, expresó en RÍO NEGRO RADIO: “se hizo justicia”.

El lunes, luego de más de dos horas de deliberación y de siete días de audiencia, el jurado popular halló culpable a Ramiro Gutiérrez por el delito de homicidio simple y las cinco tentativas de homicidio que tuvieron como damnificados a los amigos y amigas de Facundo Castillo.

El hermano de Facundo, Emiliano Castillo, manifestó que fueron días de mucho estrés, pero que están conformes con la decisión del jurado. “Fue una locura, seis días que estuvimos con muchos nervios. Pero estamos conformes con la decisión del jurado, siempre se trabajó muy bien, con la verdad y eso nos dio tranquilidad. El cansancio y escuchar todo lo que se dijo dentro genera estrés, y muchas sensaciones que son difíciles de controlar. La decisión corresponde a lo que esperábamos, mi hermano merecía que se haga justicia”, relató.

Además, se refirió a la teoría que intentó imponer la defensa de Gutiérrez en el juicio, de que se trató de un accidente y que Ramiro no quiso matar a Facundo. Manifestó, “uso el auto como un arma y embistió a un grupo de chicos que se salvaron por el accionar de otro. Ellos se quisieron aferrar a una versión que sacaron de la galera. Siempre actuaron con soberbia, no me sorprendió la actitud que tuvieron. Siempre han creído que son impunes, pero todo tiene un límite”.

El hermano, también aseguró que no creyeron las disculpas que brindó Gutiérrez al finalizar el juicio. “No le creímos, pidió disculpas desde su teoría y no desde la verdad. Utilizó las disculpas y lloró en un momento que quería conmover al jurado. El jurado decidió conforme a las pruebas”, indicó.

Por otro lado, precisó que esperan que se haga justicia en todas las etapas del juicio, incluida la pena. Pero también anunció que no sorprendería que la defensa de Gutiérrez apele la decisión del jurado. “Siempre van a buscarle la vuelta”, finalizó.

Durante el juicio la fiscalía y la querella lograron probar al jurado popular su teoría, que el 19 de diciembre de 2021 Ramiro Gutiérrez se habría subido a su camioneta BMW, cruzó el semáforo en rojo y giró en U. Entonces, aceleró en dirección a la banquina donde se encontraban los jóvenes y con la parte delantera de su camioneta impactó a Facundo Castillo y lo arrastró 14 metros. Otra persona alcanzó a empujar al grupo de cinco amigos y los salvó de ser atropellados.

Se espera que el juicio de cesura se realice el próximo 29 de mayo, allí el juez técnico definirá el monto de la pena.

Escuchá a Emiliano Castillo en «Vos al Aire», por RÍO NEGRO RADIO:

