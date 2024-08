Caso Loan: se hará Cámara Gesell a los niños y declarará la hija de Laudelina, este lunes

La investigación sigue avanzando por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. La Justicia determinó que este lunes declaren nuevamente en Cámara Gesell los niños que se encontraban con Loan en el naranjal. Además, dispuso que declare la hija de Laudelina, que estuvo presente en el almuerzo previo a la salida.

El día que Loan desapareció en el naranjal, ese 13 de junio, no estaba solo. Además de acompañarlo Antonio Benítez, Mónica Millapi y su esposo, Daniel ‘Fierrito’ Ramírez, había más niños.

La jueza Federal Cristina Pozzer Penzo tiene el informe del Programa Nacional de Rescate y acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de personas (PRN), donde le explican que los menores están en condiciones de declarar en sala Gesell, informó Infobae.

Son cuatro de los 5 los que fueron evaluados, ya que el quinto no está en la provincia.

Los informes se han hecho bajo el artículo 250 ter del Código Procesal Penal, que indica en el caso de los menores que deban declarar: “El tribunal, previo a la recepción del testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 bis”.

Por el quinto niño, se libró un exhorto a la Justicia con competencia federal en la provincia donde estaría residiendo para disponer que el PRN intervenga y determine si está en condiciones de declarar. La diligencia, eventualmente, será delegada a la jurisdicción correspondiente o se hará por videoconferencia.

Caso Loan: cómo es el procedimiento de la Cámara Gesell a los niños

El medio informó que el artículo 250 bis estipula para los testigos que no hayan cumplido los 16 años que solo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes.

El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor.

El profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriban.

A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.

Caso Loan: declarará la hija de Laudelina

Laudelina Peña, tía paterna de Loan, y su esposo Bernardino Antonio Benítez, son los principales sospechosos de la investigación.

Por esto es que la Justicia ahora espera el testimonio de su hija de 14 años informó Clarín. Tanto ella como su hermano menor de seis años, en entrevistas previas dijeron que quieren hablar.

Las primeras cámaras Gesell se tomaron el lunes 17 de junio por pedido del fiscal correntino Juan Carlos Castillo, que llevaba la causa. En esa tanda no fue incluida la hija adolescente de Laudelina debido a que luego del almuerzo en lo de la abuela Catalina, se quedó durmiendo la siesta.

La adolescente no estaba en el grupo que acompañó a Loan en los últimos minutos en los que fue visto, pero por su edad y su entorno familiar podría aportar algún elemento de interés. Para los fiscales federales Marcelo Colombo, Alejandra Mángano (ambos de la Protex) y Mariano De Guzmán, es central reconstruir qué pasó durante esos minutos en los que se pierde de vista a Loan.